Lady Gaga y Tony Bennett publicarán el 1 de octubre un nuevo disco de jazz titulado Love for Sale y cuyo primer sencillo, I Get a Kick Out of You, puede escucharse desde este martes.

El álbum contendrá versiones de Cole Porter y tomará el relevo del debut de la pareja artística con Cheek to Cheek en 2014, anunciaron los artistas en coincidencia con el 95 cumpleaños de Bennett.

Gaga y Bennett actuarán este martes y jueves en el Radio City Music Hall, dos conciertos que supondrán el inicio de la gira de despedida del “crooner”, quien fue diagnosticado de Alzhéimer en 2016 y ha podido seguir actuando a pesar del avance de la enfermedad.

“El día que lanzamos Cheek To Cheek en 2014, Bennett me llamó y me preguntó si quería grabar otro álbum con él, esta vez celebrando las canciones de Cole Porter. Siempre me siento honrada de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto, acepté la invitación”, explicó Gaga en Twitter.

