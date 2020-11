En el marco de la “Campaña de Derechos 2020”, la Defensoría de la Niñez estrenó este lunes una canción donde dos artistas locales abogan por la participación de niños y adolescentes en los procesos ciudadanos.

Se trata de “El llamado de la naturaleza”, composición que estuvo a cargo de Jaco Sánchez (Pablo Ilabaca, ex Chancho en Piedra y compositor de 31 Minutos) y la rapera mapuche MC Millaray.

“Escucha, mira y disfruta del primer video de nuestra Campaña de Derechos 2020, con 2 artistas nacionales que se la juegan por empoderar a niñ@s y adolescentes en su derecho a participar”, comentaron desde el organismo a través de redes sociales, a modo de presentación.

✨ESTRENO: Jaco Sánchez & MC Millaray – El llamado de la naturaleza✨

En su letra, la canción hace referencia directa al “estallido social” y otros hitos recientes de la política local, como por ejemplo, el plebiscito del 25 de octubre pasado por una nueva Constitución.

“De pequeño no pude opinar / Nos callaban hasta en la cena / Religión u orientación sexual no eran temas que uno decidiera”, se escucha al inicio de “El llamado de la naturaleza”, ya disponible en plataformas de streaming.

“Ya se derrumbó toda esa falsa moral / Las pancartas lucen la demanda social / Siento que debes empoderarte y volar / Saltarse todos los torniquetes / Así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz”, canta Ilabaca en la última línea, en alusión a Manifiesto de Víctor Jara.

“Marcha junto a tu estrella / Grita fuerte, tú puedes opinar / Que se vea esa bandera de igualdad / Con la frente en alto, el mundo hay que cambiar / Demanda tus derechos, late fuerte el pueblo original / El llamado de la naturaleza / El brillo de tu esencia nadie puede ignorar”, agrega la letra.

MC Millaray, continúa: “No queremos ver la violencia de manera sistemática por culpa de la invisibilización / Y por los que la normalizan / Infancia libre y sin represión / Mapuche o no / Hoy la niñez alzó la voz para decir que ya no / Que ya calló / No permitiremos que silencien nuestra opinión / Toma mi mano y caminemos junto a la revolución / Crearemos, estamos creando nuestra propia rebelión”.

La “Campaña de Derechos 2020” es una de las actividades locales alrededor de la conmemoración de los 30 años de la ratificación en Chile de la Convención de los Derechos del Niño (14 de agosto de 1990, durante el gobierno de Patricio Aylwin).

