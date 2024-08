El primer libro de Canción de hielo y fuego, Juego de tronos (A Game of Thrones), fue publicado en 1996. Casi tres décadas después, la saga continúa incompleta y solo 5 de las 7 novelas previstas han visto la luz.

Han pasado 13 años desde la publicación del quinto volumen, Danza de dragones (A Dance with Dragons), y el sexto libro todavía no tiene fecha de publicación, al punto que Vientos de invierno (The Winds of Winter) ya casi se ha convertido en una leyenda urbana.

El autor George R.R. Martin se ha referido a la novela esta semana, bromeando sobre el largo retraso y también justificándolo.

En una conferencia de la organización británica Oxford Writers’ House, le consultaron qué cambiaría de sus libros si pudiese modificarlos, y como respuesta dijo: “No lo sé, probablemente puedo cambiar más de una cosa. Si pudiese cambiar una cosa sobre uno de mis libros, sería tenerlos terminados“.

La frase causó opiniones divididas en redes sociales, pues los seguidores del universo de Juego de tronos llevan largo tiempo esperando por el libro.

Pero Martin no se detuvo ahí y explicó que la demora no se debe a un capricho, sino que genuinamente aún no está listo para ser publicado.

George R.R. Martin se siente presionado por terminar “Vientos de invierno”

En la conferencia, que puede verse completa en YouTube (está en inglés), George R.R. Martin relató que siempre envidió a su fallecido colega Gene Wolfe, reconocido autor de la saga de El libro del sol nuevo, porque este último tenía la libertad económica y de tiempo para escribir con calma, mientras que el propio Martin ha tenido que lidiar con esas presiones.

Según contó, Wolfe escribió los cuatro primeros libros de la saga de una vez, sin haber publicado ninguno hasta que los hubo terminado. En total se demoró alrededor 6 años, tiempo durante el cual tuvo un trabajo corriente a tiempo completo para mantener financieramente a su familia.

En ese entonces, Martin no había alcanzado el nivel de fama que tiene actualmente, por lo que vivía de los ingresos que le proporcionaban sus libros y no podía tomarse un largo descanso para escribirlos.

“Le envidiaba la libertad para hacer eso (…) Yo no tenía otro salario, vivía por completo del dinero que mis libros e historias ganaban. O sea, para escribir esos cuatro libros, le tomó como 6 años o algo así. Yo no podía tomarme un descanso de 6 años sin sueldo. Habría terminado en la calle o algo así”, narró Martin.

En ese sentido, el escritor añadió que incluso ahora, con el nivel de prestigio que ha conseguido, tampoco puede pasar tanto tiempo sin trabajar.

“Hay algo muy liberador desde un punto de vista artístico si no tienes que preocuparte, si heredas mucho dinero o un castillo o algo, y puedes escribir toda tu saga sin tener que preocuparte de fechas de publicación. Eso es algo que envidiaría. Nunca lo he hecho, nunca lo he podido hacer, incluso ahora”, comentó.

“Pero, créanlo o no, no me estoy tomando todo este tiempo para escribir Winds of Winter porque pienso que ahora soy Gene Wolfe. Me habría gustado haberlo terminado hace años. Sí, creo que esa es la gran cosa que cambiaría”, concluyó.