El Estudio MinaLima, la compañía famosa por haber estado a cargo de crear todo el diseño gráfico para el Mundo Mágico de Harry Potter desde la primera película, no continuará trabajando en las ediciones especiales e ilustradas de la saga.

Esta noticia llega luego de que MinaLima haya creado ediciones ilustradas e interactivas de los tres primeros libros de la serie, es decir, Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara secreta, y Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

Estas tres ediciones especiales han sido éxitos de venta en múltiples idiomas, tras haber comenzado a publicarse paulatinamente desde el 2020.

En una publicación en sus redes sociales realizada este martes, el estudio liderado por Miraphora Mina y Eduardo Lima ha indicado que se desvincularán del proyecto.

Recordemos que las ediciones de MinaLima eran publicadas por Scholastic en Estados Unidos, Bloomsbury en el Reino Unido y Salamandra en los países de habla hispana.

“Muchos de ustedes nos han preguntado por la fecha para la edición ilustrada de MinaLima de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Queríamos hacerle saber a nuestros lectores que Estudio MinaLima no ha sido comisionado para ilustrar el cuarto libro y no continuaremos participando de la serie”, indicaron Miraphora y Eduardo.

“Fue un privilegio reimaginar los tres primeros libros de Harry Potter y J.K. Rowling en el mismo estilo de nuestros cuentos de hadas ilustrados y alcanzar los corazones de los fans de Potter a nivel mundial”, añadieron en su declaración.

Asimismo, agradecieron a los lectores y editoriales que apoyaron su trabajo.

— MinaLima (@minalima) August 6, 2024