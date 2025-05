Un grupo de 620 abogados y juristas chilenos por Palestina anunció que presentará una denuncia ante la ONU, la Corte Penal Internacional (CPI) y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en contra Israel. Lo anterior, a raíz del ataque perpetrado durante la madrugada del viernes contra una embarcación civil que transportaba ayuda humanitaria a Gaza en aguas internacionales, cerca de la costa de Malta.

En un comunicado enviado a EFE, el coordinador general del grupo, Nelson Hadad, explicó que las acciones por “crímenes de guerra y de lesa humanidad” se dirigen “contra el Estado de Israel, particularmente contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, como responsables del ataque con drones a la Flotilla de la Libertad que se encontraba a 14 millas de las costa de Malta, en aguas internacionales del Mediterráneo”.

El ‘Conscience’, un barco de pasajeros que navega bajo bandera de Palau, se hallaba a 14 millas al este de Malta cuando a las 00:23 hora local del viernes (22:23 GMT del jueves), la proa sufrió dos ataques provenientes de un dron, según señalaron a EFE de la organización Flotilla de la Libertad.

El ataque, que no ha sido reivindicado y “que parece haber tenido como objetivo específico el generador del buque”, provocó un incendio en el barco y destruyó el sistema eléctrico, además de dañar el casco, según un portavoz de la organización.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025