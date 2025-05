El Aston Martin quedó desecho: Liam Lawson impactó a Fernando Alonso y el español abandonó la Sprint

La lluvia y el asfalto mojado, acompañado de las gomas lisas, fueron el condimento perfecto para un choque que dejó fuera de competencia a Fernando Alonso, veterano piloto de Aston Martin que sufre en el GP de Miami.

Una caótica carrera Sprint tuvo la primera carrera de la temporada que aterriza en el continente americano y el primer damnificado fue Charles Leclerc, quien antes de correr dio vueltas de reconocimiento y terminó impactando la barrera de contención, quedando fuera de competencia.

No obstante, quien también tuvo problemas ya en la carrera sprint fue Fernando Alonso, quien fue impactado en la parte trasera por el RB Visa Cash App de Liam Lawson y el vehículo del español terminó impactando contra las barreras de contención.

Un problema caótico para Aston Martin, quienes deberán trabajar a contrarreloj para terminar las reparación de un monoplaza que se vio afectado en la parte delantera y trasera del vehículo.

Así también, el auto no pudo ser sacado de la pista hasta que llegó al grúa al circuito, momento en que ingresó el Safety Car a detener las acciones hasta el despeje de la pista.

Fernando Alonso has crashed and the Safety Car is deployed. Alonso is out of the car

