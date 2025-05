Lando Norris dominó el caos en la Sprint de Miami acompañado de Piastri: Hamilton cerró el podio

La carrera Sprint en el GP de Miami tuvo un inesperado invitado, la lluvia, factor que complicó a los mejores pilotos, pero que no impidió que Lando Norris se quedara con la primera posición y los 8 puntos que entrega para el Mundial de la F1.

Si bien Kimi Antonelli fue quien comenzó en la primera posición, fue en la primera curva donde perdió la posición tras una intensa maniobra de Piastri, quien lo ’empujó’ a llevar su monoplaza hasta el borde y el McLaren tuvo la preferencia para quedarse con la punta, que soltó a luego de la décima vuelta.

Piastri, quedó en el el segundo lugar tras ser superado por Norris y una serie de accidentes que finalmente obligaron a terminar la carrera con safety car.

Cerrando el podio se ubicó Lewis Hamilton, piloto que superó las adversidades y remató en tercer lugar para sumar unidades.

En cuarta posición quedó sorprendentemente Alexander Albon, quien comenzó desde la parte final de la grilla, pero que finalmente logró sumar puntos para Williams.

El gran damnificado de la jornada fue Verstappen, quien tuvo una serie de problemas y tras ser castigado en más de una ocasión, finalizó en la décima sexta posición.

Una intensa jornada de carrera Sprint, la segunda del año y que se vio afectada y muy complicada por la lluvia, pero que tras correr 18 vueltas, quedó completamente seca.

