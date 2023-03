La serie animada australiana que retrata las aventuras de Bluey, una cachorra de raza Blue heeler, junto a su hermana menor Bingo, su madre Chilli y su padre Bandit, se ha transformado en el nuevo programa infantil favoritos de niños en todo el mundo.

La sencillez de sus temas, sus capítulos alegres y sus coloridos escenarios, lo catalogan como uno de los éxitos en los últimos años, con distribuidores tan importantes como la BBC y el servicio de streaming de Disney, alcanzando espectadores a nivel internacional.

Frente a la falta de programas para niños en edad pre-escolar, además de “Paw Patrol” o “Peppa Pig“, Bluey se transformó en una serie que cautivó tanto a niños, padres y adultos millenials.

Incluso, muchos adultos han utilizado Twitter para expresar su admiración por el guion, las respuestas emocionales de algunos capítulos y sobre la figura paternal del show.

Al ser una serie animada donde sus protagonistas son animales domésticos como lo son los perros, genera una cercanía con el espectador. Esto también viene de la mano con las diversas situaciones que se presentan en la trama, donde muchas representan la rutina normal de una familia con niños.

Un factor importante que muchos padres y millenials agradecen, son las figuras paternales progresivas como lo son Bandit y Chilli, los papás de Bluey.

Bandit, es quien representa al dueño de casa, quien rompe el estereotipo del papá trabajador, el cual pocas veces tiene horas de calidad con sus hijos.

Además, el enfoque que entrega la serie animada, es desde un punto de vista de los padres, frente a la rutina y las tareas diarias que suceden en los hogares. Esto logra acercar aún más el programa al público, ya que relata historias cotidianas que se resuelven dentro del mismo capítulo de una forma sencilla.

La popularidad de este programa infantil ha llegado más allá que sus miles de televidentes, tanto así que Chilli, la madre de Bluey, apareció como portada de InStyle Australia, homenajeando la fotografía de Max Dupain “Sunbaker”.

Aunque los episodios contienen material de entretenimiento para niños, donde Bluey se le ve jugando con su hermana menor y/o junto sus amigos, la animación también retrata otras realidades. Algunos temas que han tomado son el luto por un ser querido, la infertilidad, el miedo y hablar por si mismo.

También hablan sobre la paternidad, donde Bandit y Chilli, demuestran que frente a las diversas situaciones que pasan con sus hijas, pueden salir adelante como familia.

Además, frente a la forma en como se enfrentan a estos escenario los padres de Bluey, muchos padres millenials consideran a los personajes como un ideal inalcanzable, quienes se enfrentan a la rutina de sus hijas de una manera diferente a la realidad.

Respecto a ello, Joe Brumm, creador del programa infantil, explicó que las lecciones en Bluey son sugerencias interesantes y que el arco argumental siempre termina con Bandit o Chilli. “Ellos son los que están aprendiendo algo“, agregó Brumm en una entrevista para Vulture.

The dad in Bluey puts all dads to shame. He’s my dad-idol. pic.twitter.com/JUInlxyG7S

— Tom Fletcher (@TomFletcher) April 24, 2021