Con motivo del estreno del filme en Estados Unidos, el director de “No”, “El club” y “Neruda”, entre otras, habló con el diario estadounidense The Wall Street Journal, donde abordó detalles desconocidos de su trabajo y sus rutinas. Por ejemplo, cómo se comunicaba con Jolie entre las escenas filmadas de “María”.

“Después de que gritábamos ‘corten’, yo la miraba y ella me miraba a mí, y solo por cómo nos mirábamos sabíamos lo que queríamos hacer”, comentó el cineasta de 48 años.

La historia de Pablo Larraín imagina los últimos días de María Callas, una de las cantantes de ópera más famosas del mundo. “La mayoría de la gente cree que sabe mucho sobre ella. Pero no creo que realmente lo sepamos, y eso es algo que funciona muy bien cuando se interpreta a alguien con el mismo nivel de misterio”, dijo sobre el trabajo de Angelina.

“María” cierra una trilogía de películas biografías sobre mujeres célebres, luego de “Jackie” (dedicada a la vida de Jacqueline Kennedy Onassis) y “Spencer” (Lady Di).

(P): ¿A qué hora te levantas los lunes y qué es lo primero que haces después de despertarte?

(R): Si estoy en casa con mis hijos, los llevo al colegio, así que eso significa despertarme a las 6:15. Lo primero que hago es tomar agua con un chorrito de jugo de limón y luego café. Y después entreno tres veces por semana: box, un poco de cardio y levantamiento de pesas.

(P): ¿Desayunas?

(R): Ayuno hasta el almuerzo y, a menudo, hasta la cena. Me hace sentir más concentrado mientras me desintoxico con té y agua. Intento ayunar durante 20 horas si es posible.

(P): ¿Qué haces para cuidar tu piel?

(R): Uso una crema muy simple que tiene algo de protector solar. Luego, antes de irme a dormir, uso otra crema para la noche, pero no me limpio la cara. Soy demasiado vago.

(P): ¿Tienes algún pasatiempo o hábito que la mayoría de la gente desconozca?

(R): Además de leer, mi mayor pasatiempo es caminar en la naturaleza. Si hay un lugar donde encuentro una paz profunda y una forma de restablecerme, es caminando por la Patagonia. Ahí es donde mejor me siento. La naturaleza no es solo lo más hermoso que tenemos, además de nuestros seres queridos, también es el lugar más elegante para estar.

(P): “María” es la última de una trilogía. ¿Qué te atrae de estas mujeres trágicas?

(R): Son personas que han dado forma a la segunda mitad del siglo pasado, personas que estaban relacionadas con hombres muy poderosos, familias poderosas. Las tres películas cuentan la historia de cómo estas tres mujeres se insertaron en circunstancias muy difíciles. Y en esas circunstancias, se encontraron a sí mismas y descubrieron que tenían algo que decir. Son personas icónicas de las que podrías pensar que sabes mucho, pero en realidad no es así.

(P): Ahora la pregunta opuesta: ¿qué hace que “María” sea diferente a las otras dos biopics (“Jackie” y “Spencer”)?

(R): Es la historia de una artista. A diferencia de las otras dos, ella tenía una inquietud artística y un público. En algún momento de su vida, su voz no estaba en su mejor momento. Un cantante de ese nivel es alguien que dedica toda su vida, todos los días, a entrenarse para poder estar al máximo. Creo que María cantó hasta morir. Se agotó cantando y se convirtió en una figura trágica por sus propias decisiones.

(P): ¿Cómo fue dirigir a Angelina Jolie?

Maravilloso. Es disciplinada, es centrada, tiene determinación. Es inquebrantable. Me gusta esa palabra inquebrantable en español. En algún momento, durante el rodaje, me di cuenta de que lo mejor era seguirla. Es una mujer. Ella obtendría cosas del personaje que yo no. Y lo acepté.

(P): Has hablado de las limitaciones de contar historias de mujeres siendo hombre. ¿Cómo superas eso?

(R): Naturalmente, las actrices ven cosas que yo no veo. Natalie (Portman) lo hace con la relación con los niños, porque es madre, igual que Jackie. En algún momento, mi papel pasa a dejarles hacer y decir lo que quieran, porque están haciendo algo que no está del todo dentro de mi capacidad de comprensión. Mi papel es hacer que se sientan seguras, protegidas en el set, libres. En algún momento, la mejor instrucción es no dar ninguna instrucción.