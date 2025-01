La actriz estadunidense Angelina Jolie no pudo llevarse el Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama por “María”, película dirigida por el chileno Pablo Larraín (“No”, “Neruda”, “Jackie”).

El galardón fue para la actriz brasileña Fernanda Torres, quien contra todo pronóstico alzó el primer Globo de Oro de su carrera a los 59 años por su rol en ‘I’m Still Here’, historia biográfica y política dirigida por el también brasileño Walter Salles.

“No preparé nada, porque estaba tranquila. Fue un año increíble para las actuaciones femeninas”, dijo en un discurso donde recordó a su madre, la “gran dama de la dramaturgia brasileña”, Fernanda Montenegro, quien hace 25 años estuvo nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz por su papel en ‘Central do Brasil’.

“Quiero dedicar este premio a mi madre. No tienen idea: estuvo aquí hace 25 años y esta es una muestra de que el arte puede mejorar la vida, incluso en momentos difíciles, como lo que me pasó a mí”, comentó Torres.

“Esta es una película que no ayuda a pensar sobre cómo sobrevivir a momentos duros como este”, cerró en su discurso.

Torres compartía categoría con Angelina Jolie (‘María’), del chileno Pablo Larraín; Tilda Swinton, por ‘La habitación de al lado’, del español Pedro Almodóvar; Nicole Kidman (‘Babygirl’), Pamela Anderson (‘The Last Showgirl’) y Kate Winslet, por el retrato de guerra ‘Lee’.

Con los Globos de Oro 2025, ceremonia número 82 de su historia, se da por iniciada la “temporada de premios” en la industria cinematográfica estadounidense.

Fernanda Torres wins the #GoldenGlobe for best performance by a female actor in a motion picture — drama. https://t.co/NjoSZaUKEu pic.twitter.com/80gjzalgjZ

— Variety (@Variety) January 6, 2025