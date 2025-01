Este viernes 10 de enero inicia el 48° Festival de Cine UC. Bird, con Blur en la banda sonora y Barry Keoghan entre los protagonistas; Flow, y su sorprendente historia animada, que hoy es la representante letona para los Premios Oscar; y el pre-estreno exclusivo de El Brutalista, protagonizada por Adrien Brody, considerada por muchos como la mejor película del 2024, y que en Chile no llegará a cines comerciales hasta fines del verano, son algunas de las novedades que traerá Festival de Cine UC.

Festival de Cine UC -que en sus últimas presentaciones fue el primero en estrenar en Chile cintas esperadas como The Whale-, este 2025 vuelve a marcar la cartelera de panoramas veraniegos con una programación que acerca al país historias destacadas en festivales como Cannes, Berlinale, Venecia y San Sebastián, entre otros.

“Estamos prontos a cumplir 50 años del Festival de Cine UC, siendo el encuentro cinéfilo con más trayectoria dentro de Chile. Si bien en sus inicios era el único evento en su tipo, hoy seguimos con esa motivación: abrir fronteras, conectando al público chileno con una cartelera que equilibra lo mejor del año del cine no comercial, apostando por películas destacadas en festivales internacionales, y con algunas cintas que incluso no cuentan con fecha de estreno en nuestro país”, dice Daniela Rosenfeld, directora de Extensión Cultural UC.

Anuncio de programación Festival Cine UC

El 48° Festival de Cine UC será la única opción para ver en sala, en Chile, films como Dying, estrenada este año en Berlinale y ganadora a Mejor Película en el los Premios de Cine Alemán 2024; Volveréis, comedia española sobre el fin del amor, ganadora del premio a la Mejor Película Europea en Cannes 2024; All we Imagine as Light, nominada a los Globos de Oro 2025; y Riefenstahl, uno de los documentales más comentados del año, por su controvertido objeto de estudio, en quien era considerada una de las cineastas más importantes de la propaganda impulsada por Hitler.

Esta semana comenzó el anuncio de la programación con el detalle de las funciones y sus horarios, dividida en cuatro secciones: Lo mejor del Año, Estrenos Internacionales, Estrenos Nacionales y Foco Directores – Aki Kaurismäki.

En esta versión, el 48° Festival de Cine UC tiene como colaboradores al Goethe-Institute y a la Embajada de Finlandia, con quienes se ha desarrollado la selección de ocho películas del destacado director finlandés, Aki Kaurismäki.

Junto con instancias de mediación, en las que se podrá conversar con realizadores de los estrenos nacionales y profundizar en la selección de Kaurismäki, este festival también explorará una diversidad de géneros a través de Anora y su renovación del romance, documentales como Pirópolis, animación con la aclamada Flow, la comedia negra con Dying, y el drama con la esperada El Brutalista.

Ingreso

Las entradas son gratuitas y se podrán descargar a través de la ticketera digital Portaltickets: los cupos para cada película se liberarán a las 8 de la mañana, del día previo a cada función. Quienes no hayan hecho su reserva digital, podrán ver si hay aún cupos disponibles presencialmente, por orden de llegada.

A continuación, puedes revisar el detalle de la cartelera y horarios del 48° Festival de Cine UC.

Programación

Estrenos Internacionales

Pre-estreno exclusivo: El Brutalista

Brady Corbet, EE.UU, 215’, 2024

Es uno de los roles más destacados de Adrien Brody: ya se rumorea como ganador de los próximos Premios Oscar y la cinta acaba de ganar Mejor Actor, Mejor Dirección y Mejor Película Drama en los Globos de Oro. Aquí, el actor interpreta a László Tóth, personaje ficticio que retrata a un arquitecto húngaro, sobreviviente del Holocausto, que emigra a Estados Unidos, para terminar enfrentándose a la crueldad del capitalismo detrás de la búsqueda del sueño americano.

Funciones

Miércoles 15 de enero, a las 18 horas

Sábado 25 de enero, a las 18 horas

Pre-estreno exclusivo: Bird

Andrea Arnold, Reino Unido, 119’, 2024

Barry Keoghan -uno de los actores jóvenes más pop del último tiempo- aparece aquí con un look similar al que tuvo en el célebre video de la canción Please, Please, Please, de Sabrina Carpenter: dando vueltas sobre una moto, tatuado, y con cara de andar buscando problemas, en esta historia él es el padre de una niña de doce años, con quien vive en una casa ocupada. Él no tiene mucho tiempo para su hija y ella, que se acerca a la pubertad, busca atención y aventuras por su cuenta, en este relato que mezcla drama con fantasía y las ganas de buscar mejores destinos.

Funciones

Viernes 10 de enero, a las 20 horas

Sábado 18 de enero, a las 20 horas

Pre-estreno exclusivo: Flow

Gints Zilbalodis, Letonia, 83’, 2024

Esta película animada ha estado llamando la atención de la crítica, es la representante letona para los Oscar 2025, fue la ganadora de los Globos de Oro a Mejor Animación. La historia muestra cómo Gato, un animal solitario, despierta un día entre paisajes místicos cuando su hogar es arrasado por una gran inundación. Así, intentará adaptarse a este nuevo mundo y perder su miedo al agua.

Funciones

Sábado 11 de enero, a las 16 horas

Martes 21 de enero, a las 18.30 horas

Solo en Cine UC

Dying (Sterben)

Matthias Glasner, Alemania, 180’, 2024

Uno de los últimos éxitos del cine alemán, y que no cuenta con más fechas de estreno en Chile: recibió el premio a Mejor Guión en Berlinale y a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz en los Premios del Cine Alemán. En esta comedia negra, Lissy disfruta del deterioro de su marido Gerd en una residencia. Su alegría es temporal, ya que su salud también empeora rápidamente. La historia profundiza sobre la disfunción familiar, y la lucha entre lo que heredamos de nuestros padres, y lo que se gana y se pierde al rechazar esa herencia.

Funciones

Viernes 17 de enero, a las 19 horas

Jueves 23 de enero, a las 19 horas

Solo en Cine UC: Volveréis

Jonás Trueba, España, 114’, 2024

Sin otras funciones confirmadas en Chile, llega al Festival de Cine UC la ganadora a Mejor Película Europea en Cannes 2024. Esta comedia sobre el desamor, aborda el quiebre de una pareja que está cerca de cumplir los 40 años y llevan juntos la mitad de ese tiempo. Cuando asumen que ha llegado el momento de separarse, deciden celebrarlo haciendo una fiesta para honrar ese amor. Pero sus amistades, invitadas a esta extraña celebración, no terminan de creer que vayan en serio ni con la fiesta ni con la separación.

Funciones

Martes 14 de enero, a las 18 horas

Miércoles 22 de enero, a las 18 horas

Solo en Cine UC

Riefenstahl

Andres Veiel, Alemania, 115’, 2024

Este documental no cuenta actualmente con otras fechas de distribución en nuestro país. La cinta explora el rechazado legado artístico de Leni Riefenstahl, por sus vínculos con el nazismo, siendo considerada una de las cineastas más claves detrás de la propaganda de Hitler. Este registro yuxtapone su autorretrato con pruebas que sugieren su conciencia sobre las atrocidades de ese régimen.

Funciones

Jueves 16 de enero, a las 20 horas

Viernes 24 de enero, a las 20 horas

Aún sin otra fecha de estreno confirmada en Chile: All we imagine as light

Payal Kapadia, India, 118’, 2024

Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes y de Mejor Película Extranjera por el Círculo de Críticos de Nueva York, esta película muestra los deseos ocultos de sus mujeres protagónicas. Prabha, enfermera de Bombay, se sumerge en el trabajo para suprimir recuerdos dolorosos, hasta que un regalo reabre las heridas de su pasado. Escapar a un pueblo costero revela una jungla que le llevará a la liberación.

Funciones

Lunes 13 de enero, a las 20 horas

Emilia Pérez

Jacques Audiard, Francia, 130’, 2024

La gran ganadora de los Globos de Oro, esta película sigue ganando miradas con la historia de Rita, una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel de drogas a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre, convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

Funciones

Sábado 11 de enero, a las 20 horas

Jueves 16 de enero, a las 17.30 horas

Coup de chance

Woody Allen, Francia, 96’, 2023

Fanny y Jean parecen el matrimonio ideal: ambos son profesionales consumados, viven en París y parecen tan enamorados como cuando se conocieron. Pero cuando Fanny se cruza accidentalmente con Alain, un antiguo compañero de instituto, el destino parece cambiar.

Funciones

Lunes 20 de enero, a las 20 horas

Sábado 25 de enero, a las 16 horas

El Jockey

Luis Ortega, Argentina, 97’, 2024

Nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, la cinta sigue a Remo Manfredini, un jockey legendario, con un comportamiento autodestructivo que comienza a eclipsar su talento y amenaza su relación con su novia Abril. El día de la competencia más importante de su carrera, que lo liberará de deudas con un jefe mafiosos, Remo sufre un grave accidente, desaparece del hospital, intenta liberarse de su pasado en las calles de Buenos Aires y redescubrir su identidad.

Funciones

Miércoles 15 de enero, a las 16 horas

Viernes 24 de enero, a las 18 horas

Estrenos Nacionales

Cuando las nubes esconden la sombra

José Luis Torres Leiva, Chile, 71’, 2024

María es una actriz que viaja a Puerto Williams para protagonizar una película. Una fuerte tormenta no permite que el equipo llegue a tiempo, por lo que deberá permanecer sola. Busca ayuda para unos fuertes dolores de espalda, lo que la llevará a descubrir los lugareños de la ciudad más austral del mundo y una historia pendiente en su vida.

Funciones

Martes 14 de enero, a las 20.15 horas

(+ Cine foro: espacio de conversación con realizadores)

Lunes 20 de enero, a las 16 horas

Pirópolis

Nicolás Molina, Chile, 77’, 2024

Seleccionado dentro del Tribeca Film Festival, este documental nos sumerge en un Valparaíso inflamable, a través de una compañía de bomberos que tiene lazos diplomáticos con Francia. Mientras una crisis social explota, la compañía debe lidiar con el fuego y acoger la inclusión femenina en su tradicional cofradía. La historia contempla la transmutación de una sociedad, en un país dividido por las llamas del descontento.

Fecha

Martes 21 de enero, a las 20.15 horas

(+ Cine foro: espacio de conversación con realizadores)

Denominación de origen

Tomás Alzamora, Chile, 86’, 2024

Tras perder injustamente el cetro de la mejor longaniza de Chile, un movimiento social surge en el pequeño pueblo de San Carlos, buscando obtener la preciada “denominación de origen” y recuperar la dignidad de toda una zona.

Fecha

Miércoles 22 de enero, a las 20.15 horas

(+ Cine foro: espacio de conversación con realizadores)

Una sombra oscilante

Celeste Rojas Mugica, Chile, 77’, 2024

La directora, una fotógrafa de 35 años, se sumerge en la antigua colección de negativos de su padre. Fotógrafo también, participó en la lucha contra la dictadura chilena y vivió en el exilio en toda América Latina. Este metraje, vestigio de un pasado agitado, revela las emociones que impregnaron esa era clandestina.

Fecha

Viernes 24 de enero, a las 16 horas

(+ Cine foro: espacio de conversación con realizadores)

Lo Mejor del Año

La zona de interés

Jonathan Glazer, Reino Unido, 105’, 2023

Ganadora a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar 2024, esta película sigue al comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig, quienes se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca entre un campo de horror.

Fecha

Sábado 11 de enero, a las 18 horas

Anora

Sean Baker, EEUU, 138’, 2024

Entre los grandes éxitos fílmicos del 2024, ganadora de a Mejor Película en Cannes, la historia está protagonizada por Anora, una joven prostituta de Brooklyn, que tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Tras llegar esta noticia a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

Fecha

Martes 21 de enero, a las 16 horas

La bestia

Bertrand Bonello, Francia, 146’, 2024

En un futuro cercano, donde la inteligencia artificial reina, las emociones se han convertido en una amenaza. Para librarse de ellas, la joven Gabrielle decide purificar su ADN en una máquina que la sumergirá en sus vidas pasadas. Allí se reencuentra con Louis, su gran amor. Pero está abrumada por el miedo y por la sensación de que la catástrofe se avecina. Una historia ambientada en tres períodos distintos: 1910, 2014 y 2044.

Fecha

Sábado 18 de enero, a las 17 horas

Quizás es cierto lo que dicen de nosotras

Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra, Chile, 95’, 2024

Protagonizada por Aline Küppenheim, e inspirada en hechos reales: Tamara se refugia en casa de su madre Ximena, una exitosa psiquiatra. Allí comienza una investigación policial en busca del hijo recién nacido de Tamara, el que desapareció dentro una conocida secta.

Fecha

Viernes 17 de enero, a las 15 horas

Animalia Paradoxa

Niles Atallah, Chile, 80’, 2024

La cinta construye un mundo sombrío y post-apocalíptico, en el que una extraña criatura humana-anfibia lucha por sobrevivir. Se plantea el cuerpo como un lugar de experimentación: un punto de encuentro entre las vanguardias, la animación y el performance, donde una humanoide especie de sirena se sumerge en una búsqueda para encontrar agua. Esta aventura la lleva a recolectar piezas del mundo contemporáneo y a su destino final: el mar.

Fecha

Viernes 10 de enero, a las 16 horas

(+ Cine foro: espacio de conversación con realizadores)

Oasis

Tamara Uribe y Felipe Morgado, Chile, 82’, 2024

Creado por MAFI (Mapa Fílmico de un País), llega uno de los documentales chilenos más exitosos del último tiempo. La cinta, ganadora a Mejor Documental en el 31° Festival Biarritz, retrata una social sin precedentes en el estallido social de Chile. Una parte de la sociedad se organiza contra un sistema desigual redactando una nueva constitución, en esta película colectiva que sigue el proceso constituyente histórico más importante de la historia de Chile, observando las cicatrices entre sociedad y naturaleza.

Fecha

Lunes 13 de enero, a las 15.30 horas

(+ Cine foro: espacio de conversación con realizadores)

Foco Director: Aki Kaurismäki

Contraté un asesino a sueldo

Finlandia, 79’

Un hombre gris y sin ganas de vivir contrata a un asesino a sueldo para que acabe con su vida, pues él carece de valor para hacerlo. Pero, inesperadamente, conoce a una mujer y cambia de idea: quiere seguir viviendo. El problema consiste en que debe encontrar al asesino que ha contratado antes de que éste ejecute su macabro encargo.

Fecha

Viernes 10 de enero, a las 18 horas

(+ Mediación)

Sombras en el paraíso

Finlandia, 76’

Nikander es un conductor de un camión de la basura, que una noche verá como su vida se complica al morirse su compañero de trabajo. Además, se enamora de Ilona, una cajera de un supermercado. Primera entrega de “La trilogía del proletariado”.

Fecha

Lunes 13 de enero, a las 18 horas

(+ Mediación)

Le Havre

Finlandia, 93’

Marcel Marx, famoso escritor bohemio, se ha exiliado voluntariamente y se ha establecido en la ciudad portuaria de Le Havre (Francia), donde vive satisfecho trabajando como limpiabotas. Tras renunciar a sus ambiciones literarias, su vida se desarrolla sin sobresaltos hasta que se cruza en su camino un niño inmigrante, por quien tendrá que luchar contra los fríos y ciegos mecanismos del Estado.

Fecha

Martes 14 de enero, a las 16 horas

(+ Mediación)

La chica de la fábrica de cerillas

Finlandia, 70’

Una joven solitaria hace un trabajo mecánico y rutinario. Cuando llega a casa debe soportar a su perverso padrastro y la falta de cariño de su madre. Por las noches sale a bailar intentando divertirse y encontrar pareja, pero nunca tiene suerte

Fecha

Jueves 16 de enero, a las 15.30 horas

(+ Mediación)

Nubes Pasajeras

Finlandia, 96’

Historia de un matrimonio cuya relación y dignidad son puestas a prueba por los duros golpes de la vida. La pareja no suele correr riesgos y vive en un modesto apartamento de alquiler, cuando la suerte parece empeorar.

Fecha

Viernes 17 de enero, a las 17 horas

(+ Mediación)

Luces al atardecer

Finlandia, 80’

Koistinen, un guardia de seguridad nocturno, recorre las calles buscando un lugar al sol, pero la indiferencia general destroza, una tras otra, sus modestas esperanzas. Un grupo de mafiosos, que se aprovecha de su sed de amor y de su profesión con la ayuda de una mujer fría y calculadora, organiza un robo del que se acusa sólo a Koistinen.

Fecha

Lunes 20 de enero, a las 18 horas

(+ Mediación)

El otro lado de la esperanza

Finlandia, 80’

En Helsinki, el joven Khaled llega oculto en un barco de carga procedente de Siria. Su solicitud de asilo es rechazada, pero decide quedarse de todos modos. Su camino se cruza con un cincuentón llamado Wikström, quien decide cambiar su vida y abrir un decadente restaurante.

Fecha

Miércoles 22 de enero, a las 16 horas (+ Mediación)

El hombre sin pasado

Finlandia, 97’

Entre las películas más icónicas del director finlandés, nominada como Mejor Película Extranjera en los premios Oscar 2003. Un hombre que ha perdido completamente la memoria debe reiniciar su vida en una zona marginal, junto a seres humanos apartados de la sociedad.

Fecha

Jueves 23 de enero, a las 17 horas

(+ Mediación)