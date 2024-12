En una gran jornada para la industria audiovisual chilena, las producciones nacionales brillaron con luz propia en la premiación de Ventana Sur, el evento más relevante de la industria en América Latina que acaba de culminar en Montevideo. Con una destacada participación, 14 proyectos se alzaron como ganadores en diferentes categorías, consolidando a Chile como un referente creativo y técnico en el panorama internacional.

La entrega de este tipo de premios, que van desde pasajes y acreditaciones para participar en festivales hasta subtitulado de sus películas, es una gran noticia para los chilenos, dicen las co-coordinadoras de CinemaChile. Para Gabriela Sandoval, “es en esas instancias donde se decide y asegura el futuro de los proyectos de nuestros cineastas, guionistas y productores”. Por otro lado, Alexandra Galvis señala que “con estos triunfos, Chile reafirma su compromiso de seguir siendo una fuerza creativa en la región y en el mundo”.

Chile en el mapa latinoamericano

Entre los profesionales ganadores había también mucha emoción. Sobre todo, en la categoría animación, donde Chile tuvo un gran desempeño. Para Lucas Engel, productor del drama histórico “Bautizo”, que ganó los premios “Animation Pitching Sessions” y “Quirino de la Animación Iberoamericana”, “como equipo nos emociona la recepción y el interés recibido, Ventana Sur nos ha permitido dar a conocer el proyecto y entender cómo lo ven desde afuera. Estamos muy felices con el 2025 que se viene para Bautizo”. Juan Cifuentes Mera, otro de sus productores agrega que “los premios son una oportunidad para la internacionalización del proyecto y avanzar con los acuerdos con socios internacionales y las distintas etapas del proceso”.

“Dani explica la ficción” fue otra de las animaciones ganadoras en Ventana Sur y para su directora, Coty Luzoro, recibir el “Animation! Pitching Sessions” confirma “el potencial internacional de la serie, propiciando una futura co-producción con Europa. Estamos muy entusiasmados, es un espaldarazo y una señal de que la serie, que tiene una idea bastante particular, está conectando con los players internacionales que conocen mejor que nadie el mercado”.

Valentina Suazo de Kiltropo Animation, quien llegó a Ventana sur con “Lucille” y obtuvo un cupo en un programa de mentorias para creadoras en Animation, señala que “es un premio súper importante para nosotros como empresa y para mí como directora. El proyecto es el primero en el cual me desempeño como creadora y directora. Además, tiene una fuerte inspiración personal, por lo tanto, poder tener esta oportunidad, que durante un año me permitirá desarrollar, perfeccionar y avanzar en el proyecto es súper gratificante. Voy a poder tener sesiones de revisión con expertas en la industria, asistir a otros mercados y pitchear el proyecto en Ventana sur del próximo año, pero lo más importante, está mentoria me permitirá conocer y generar lazos con otras mujeres dentro de la industria de la animación”.

“Para nosotras este reconocimiento no solamente nos va a permitir hacer crecer nuestro proyecto, sino también es un impulso y motivación para seguir contando historias. Es muy increíble ver a otras personas conectando con la película y transformándola en algo tan personal como lo es para nosotras”, señalan las grandes ganadoras de la jornada, las productoras de “Tierra de Niñas”, Zara Monardes y Catalina Águila de Cine UDD, quienes recibieron el premio “Stone Milk”, que les entrega 25 mil reales para post producción, el premio “Visom” para post producción y el premio “Mercosur Recam” para crear una copia accesible de su película.

Financiamiento estatal

Varios de los proyectos presentados en Ventana Sur tendrán financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo para la Participación en Mercados Internacionales, perteneciente al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (CAIA) y el apoyo estratégico de ProChile.

Los ganadores de financiamento son Fernanda Mancilla de Praxia Producciones, quien se presenta con “La Muerte te vio volver”, que muestra la vida de una mujer que vuelve a Chiloé tras 30 años para cobrar su herencia, lo que reabre conflictos familiares, pero ayudará a sanar y despedirse de las heridas del pasado.

Otro ganador es Raúl Cruz de Luna del Sur Producciones con “El camino de Roberto”, que acompaña a Luna en la búsqueda de datos sobre su abuelo Roberto Aranda, detenido desaparecido en 1974 por Augusto Pinochet. Se suma la productor Patológica, representada por Valentina Arango arriba a Montevideo con “Mujer Sola”, que enfrenta los miedos de una mujer que se queda sola en la playa y se encuentra con un desconocido.

Será parte de los proyectos con financiamiento Jorge Campusano de Nacrovia, con “Ventanas”, que investigó la relación con el deporte de los habitantes de un pueblo devastado por la contaminación industrial que, paradójicamente, es declarado “capital del deporte sustentable”. También se suma Juan Cifuentes de Pista B muestra “Bautizo”, donde un hombre revisita borrosos recuerdos de su infancia durante la dictadura militar a través de un VHS; y Valentina Suazo de Kiltropo Animation Ltda, con una animación llamada “Lucille” donde Danna, una niña extrovertida con colitis ulcerosa, ve su vida patas arriba cuando Lucille, su bolsa de ostomía comienza a hablar.

Proyectos chilenos reconocidos

En el cierre de la 16ª edición realizada en Montevideo se anunciaron las distinciones y apoyos en 10 secciones: Primer Corte, Copia Final, Animation, Blood Window, En Breve, Entre Guiones, Latam Series Market, Maquinitas, Proyecta y Ventana DOC.

Primer corte

Premio Le Film Français

Antitropical – Antitropical

Dir: Camila José Donoso

Prod: Roberto Doveris

Comp: Niña Niño Films SpA

Chile

Premio Visom

Tierras niñas – Girls Ground

Dir: Zara Monardes

Prod: Catalina Águila

Comp: Cine UDD

Chile

Premio Stone Milk

Tierras niñas – Girls Ground

Dir: Zara Monardes

Prod: Catalina Águila

Comp: Cine UDD

Chile

Premio Mercosur – RECAM

Tierras niñas – Girls Ground

Dir: Zara Monardes

Prod: Catalina Águila

Comp: Cine UDD

Chile

Copia final

Projeto Paradiso

A Natureza das coisas invisiveis – The Nature of Invisible Things

Dir: Rafaela Camelo

Prod: Daniela Marinho

Comp: Moveo Filmes

Brasil – Chile

Animation!

Animation! Pitching Sessions / Annecy MIFA

Bautizo – Baptism

Dir: Hugo Covarrubias

Prod: Lucas Engel

Comp: Pista B

Chile

Premio Quirino de la Animación Iberoamericana

Dani explica la ficción – Dani’s Fiction Rules

Dir: Coty Luzoro

Prod: Kike Ortega

Comp: PATAKA

Chile

Premio Quirino de la Animación Iberoamericana

Bautizo – Baptism

Dir: Hugo Covarrubias

Prod: Lucas Engel

Comp: Pista B

Chile

Programa de Mentorías para Creadoras Animation!

Los tesoros de Marta – The treasures of Marta

Dir: Antonia Venegas González

Prod: Rodrigo Venegas Vargas

Comp: Supahpure Studios

Chile

Sección en breve (Cortos)

Premio Clermont-Ferrand

Humedal – Wetland

Dir: Rossana Castillo Mendez

Prod: Bárbara Valdés

Comp: Periferia Audiovisual

Chile

Premio Subtítulos.TV

Humedal – Wetland

Dir: Rossana Castillo Mendez

Prod: Bárbara Valdés

Comp: Periferia Audiovisual

Chile

Entre guiones

Mención especial del Jurado

Magallanes: Una historia del sur – Magellan – A Southern Story

Guionista: Miriam Heard

Chile

Series Market

Premio CNTV

Expediente Letelier

La Ventana Cine

Premio CNTV

Travesía: Polo Sur

Oxitocine

Francia Rojas