Este lunes se confirmó el fallecimiento de Jorge Lanata, un referente del periodismo argentino y el periodismo de investigación para Latinoamérica.

De hecho, fundó diarios de alcance continental, como Página 12 y Crítica, donde enfrentó en repetidas ocasiones a los gobiernos de turno destapando casos de corrupción.

Tras debutar muy joven en la prensa escrita, Lanata se convirtió en una importante figura del periodismo latinoamericano y escaló a la TV con programas de crítica y debate.

Acá te dejamos algunas de sus frases más notables, donde apuntó a la política, la sociedad, a los líderes argentinos, reflexionó sobre la vida y sobre su propia profesión.

Las frases y reflexiones más notables de Jorge Lanata

1. Lanata en ocasiones debatía sobre su propio rol en el periodismo: “No soy un periodista, soy un ciudadano que investiga“, decía.

2. Sobre su profesión, también manifestó que: “Soy periodista porque tengo preguntas. Si tuviera respuestas sería político, religioso o crítico. El periodismo militante no es periodismo, es propaganda: está filosóficamente en contra del periodismo. Los periodistas preguntamos, los militantes responden”.

3. También fue muy crítico del acontecer nacional, especialmente en la política. “La corrupción es el deporte nacional“, sentenció a raíz de los casos mediáticos que surgieron en Argentina.

4. Asimismo, apuntó a los juegos de poder: “La política argentina es un circo romano“.

5. Sobre la corrupción, también reflexionaba: “es como el aire acondicionado. Cuando lo prendés, escuchás el ruido, pero al tiempo dejás de escucharlo y convivís con él como si hubiera silencio. La corrupción, después de percibida, pasa a ser parte de la lógica de la vida“.

6. Lanata fue muy criticado por su adicción al cigarro, a lo que respondió: “Voy a dejar de fumar cuando ustedes dejen de robar“.

7. En su biografía no autorizada, escrita por Luis Majul, reflexionó sobre su imagen: “A mí, desde que nací, todo el mundo trata de moldearme. La gente, por ejemplo, quiere que deje de fumar, pero lo que les molesta no es, en realidad, que fume, sino que no les obedezca. (…) Nos admiran porque no nos dejamos tocar el culo en un mundo tan mierda como la televisión, pero en el fondo nos odian porque estamos ahí, refregándoles en la cara que hay tipos que pueden resistir”.

8. En mayo de 2024, habló de los ataques a la prensa de Javier Milei: “No son solo las agresiones, sino la imputación de un delito. Esto me parece más grave, porque una cosa es que te digan que sos un mal periodista, no pasa nada; pero otra muy distinto es que te digan ‘ensobrado’, porque ahí te están imputando un delito. Así como cuando nosotros imputamos delitos a los políticos, tratamos de tener todas las pruebas posibles, el Presidente debería intentar algo similar“, sentenció.

9. “No me da miedo la muerte. Nunca sentí que me fuese a morir”. Declaró a La Nación, en 2022.

10. En el año 2000, Jorge Lanata protagonizó uno de los momentos más recordados de la TV argentina, cuando hizo una entrevista con el músico Charly García. Allí mantuvieron un curioso diálogo.

“La música está por arriba de la política, gracias a Dios. Si no estamos perdidos. El arte está por arriba de la política… suponiendo que hagas arte“, reflexionó Lanata.

“¿Sabés qué es el arte? Es frío, ¿a vos te parece que yo soy artista?”, le preguntó el cantante. “No lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas, que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta”, le dijo.

Charly remató: “Yo pienso que vos sos un puto (sic).. Pero bien”.

11. En 2023, durante su programa Lanata sin filtro, en Radio Mitre, reflexionó sobre la vida: “Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie, pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”.

12. En 2023, durante una entrevista con Matías del Río para 24 horas, también criticó a Milei: “Es un personaje, es un tipo muy curioso. (…) Ha dejado de dar entrevistas y dejó de equivocarse, digamos, porque el problema con Milei es que no hace falta pegarle, hace falta dejarle hablar. Dejándolo hablar, él se equivoca solo“.