“Alegría, amor y sabiduría plasmados en arte”, así definen desde Casa Chueca en Talca a ‘Embajadores de la luz’, un proyecto que trabaja hace más de cuatro años la pintora y escultora alemana Aurelia Wasser. La propuesta es una creación que conecta el arte, tanto escultura como pintura, y la espiritualidad a través de la generación de sonidos en distintos puntos de la tierra. Uno de ellos: Casa Chueca Lodge en Talca, un espacio con ocho hectáreas de terreno que, además de ofrecer alojamiento en medio de la naturaleza, posee un museo y ofrece diversas actividades a la comunidad.

‘Embajadores de la luz’, proyecto sin fines de lucro de Aurelia Wasser, llega a Chile este jueves 12 de diciembre con ‘Ilonumee’. La primera escultura ya está en Suecia y pronto se reparten otras a Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Sudáfrica.

‘Luz convertida en materia’

Embajadores de la luz consiste en una serie de esculturas repartidas por diversos puntos de anclaje en la tierra. Cada escultura tiene dos metros de altura y están hechas de acrílico como un prisma.

‘Ilonumee’ se queda en Chile. “La artista me dijo que las esculturas tienen su propio carácter, su propia cabeza”, señaló en entrevista a MauleHoy Katy Splet de Casa Chueca. ‘Inicialmente cuando descubrí la entrevista de ella, la artista mencionaba que la misión era de seis embajadores de la luz que van a tomar su puesto en el mundo, incluyendo Perú, Sudáfrica y Canadá’. Y agrega que ‘se trata de una donación. No es que yo la adquiera y seleccione, nada de eso. La escultura elige su lugar y es Chile. No hay duda’.

La escultura se mantendrá de manera permanente en la estancia talquina ya que el material se calcula para cien años.

‘Es difícil describirlo ya que uno lo siente pero también ves el efecto del sol, de la luz, del arcoiris que se forma hasta 30 metros de distancia’, agrega Splet. ‘No cambia de color y nosotros tenemos la tarea de guardianes de esta escultura, pero al mismo tiempo darle acceso a las personas que sientan el llamado de visitarla y de sentirla con mucha conciencia y respeto’, concluye la voz de Casa Chueca.