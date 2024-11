El legendario cineasta John Ford y una película centenaria, "The Scarlet Drop", protagonizada por Harry Carey, fueron los protagonistas de una historia increíble digna del cine, al ser encontrada en un almacén perdido de Providencia, Santiago de Chile, un día antes de su demolición.

Una historia increíble, literalmente cinematográfica, tuvo como protagonistas al legendario cineasta John Ford, a una película centenaria y a un almacén perdido de Providencia (Santiago de Chile).

Se trata del filme “The Scarlet Drop”, western protagonizado por Harry Carey que fue encontrado en una bodega capitalina un día antes de ser demolida. La cinta, estuvo perdida durante más de 100 años.

La historia la detalla el matutino inglés The National: “Estrenada en 1918, The Scarlet Drop fue uno de los 26 westerns que Ford filmó con el actor Harry Carey, la colaboración más prolífica de la legendaria carrera del director seis veces ganador del Oscar”.

La publicación británica recuerda el otrora boom comercial del filme, descrito en su momento como el “éxito supremo de la carrera de Harry Carey”. A pesar de la pompa, tras su estreno, las copias se perdieron. Y en eso pasó un siglo.

A pesar de que se conservaban en el Archivo Getty, tal como informa The National, casi 30 minutos de metraje de la película, ya no había expectativas sobre encontrar un corte completo.

“La película fue redescubierta por el dueño de una bodega en Santiago, un día antes de que fuera demolida. Mientras revisaba el contenido del edificio, el propietario descubrió un tesoro de películas que alguna vez perteneció a un coleccionista local, y que permaneció intacto durante 40 años después de su muerte”, añade el periódico.

John Ford recobrado 106 años después

Tras dar cuenta de este tesoro fílmico, el nuevo dueño tomó contacto con Jaime Córdova, académico de la Universidad de Viña del Mar y director del Festival de Cine Recuperado de Valparaíso, quien se hizo cargo de la gesta.

“La película técnicamente no está restaurada, sino que fue digitalizada en 4K en los laboratorios de Cineteca Nacional, en Ñuñoa (Santiago), y yo tuve a cargo la limpieza física, material, de la película, y la reparación de empalmes y de perforaciones que estaban rotas”, comentó Córdova al portal Cinentransit.

“La película estaba muy dañada, lo cual indica que fue muy popular en su época, la exhibieron mucho. Y la perforación estaba bastante débil, forzada, rota; había centímetros en los cuales no había perforación, y yo sospecho que muchos de los intertítulos de la película los recortaron o bien los sacaron completamente porque se rompieron. ¿Por qué los intertítulos? Porque estaban fabricados en material de menor calidad que de la imagen. Por lo tanto, en la película de nitrato, muchas veces es lo primero que se encoge y, al proyectarlo encogido, la perforación se rompe”, agregó.

En el mismo artículo, Córdoba detalla cómo llegó a la cinta, y al contingente completo encontrado en Providencia: “(Él dueño]) se contactó con alguien en Santiago, esa persona contactó con una persona que me conocía, me dio el teléfono, fui a hablar con ella y ahí pudimos rescatarlo porque, como nadie se había preocupado por el material, él tenía que botar todo a la basura”.

La versión digitalizada de “The Scarlet Drop” debutó el 30 de septiembre en la inauguración del 28º Festival de Cine Recobrado, celebrada en el Teatro Municipal de Valparaíso.

De acuerdo al análisis de Córdova, la película aún necesita una restauración. “Se estabilizó la imagen, porque estaba encogida y se movía. Lo único que se hizo fue eso, nada más. A mí no me gusta intervenir las películas. Si la copia hubiera estado mojada, le faltaran fragmentos de imagen… No tenía hidrólisis, que es la enfermedad del nitrato, cuando se empieza a desprender la emulsión”, reflexionó.

De acuerdo al artículo de Cinentransit, el rescate también supone un hito histórico para la cinematografía estadounidense. “Se trata también de la primera aparición no solo de Lincoln sino de la Guerra de Secesión en el cine de su autor y, como siempre salvo en Misión de audaces (The Horse Soldiers, 1959) y The Civil War, Ford rodea el acontecimiento, más interesado por sus reverberaciones que sus manifestaciones directas”, acota el texto firmado por Rubén García López.

El hallazgo, sin embargo, incluso obviando el último dato, es un suceso en sí mismo. John Ford es considerado uno de los cineastas más importantes de la historia del cine, grupo selecto donde habitan nombres como Orson Welles, Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky, Alfred Hitchcock e Ingmar Bergman, entre otros.