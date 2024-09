La destacada actriz británica, Maggie Smith, conocida por su papel de la profesora Minerva McGonagall en la saga Harry Potter, falleció a los 89 años.

La información fue confirmada por sus hijos, según indica BBC.

A través de un comunicado, su familia informó que “con gran tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de Dame Maggie Smith. Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana, viernes 27 de septiembre. Una persona extremadamente reservada, estuvo acompañada por amigos y familiares en sus últimos momentos. Deja a dos hijos y cinco amorosos nietos, quienes están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”.

También agradecieron los cuidados entregados a la actriz por el personal del Hospital Chelsea y Westimnster.

Durante su carrera, añade BBC, la actriz ganó dos premios Óscar. El primero por The Prime of Miss Jean Brodie en 1970 y por California Suite en 1979.

Maggie Smith’s Oscar-winning portrayal of Jean Brodie in The Prime of Miss Jean Brodie (1969) remains iconic. A true legend whose talent will always be remembered. pic.twitter.com/lpomIdezux

— Mr Sharma (@sharma_views) September 27, 2024