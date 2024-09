La cantante japonesa Sayuri falleció a los 28 años tras una lucha contra una enfermedad crónica, confirmado por su esposo Amaarashi. Conocida por éxitos de anime como "Tower of Flower" y "Koukai no Uta", Sayuri fue lanzada al estrellato a los 15 años por una agencia de talentos, colaborando con artistas icónicos como Yojiro Noda y Yuki Kajirua. Casada en marzo de este año, la artista mantuvo su pasión por la música hasta el final. Amaarashi pidió respeto a la privacidad de la familia, solicitando a los seguidores rezar por la paz eterna de su esposa y abstenerse de enviar condolencias por el momento.

La jornada de este viernes se confirmó el fallecimiento de la famosa cantante japonesa de anime, Sayuri, a los 28 años. Según confirmó su esposo, Amaarashi, la joven murió tras luchar con una enfermedad crónica.

A través de un comunicado, Amaarashi dijo que su esposa cruzó “el puente del arcoíris” el pasado 20 de septiembre, consigna el medio Black Star News.

Sayuri, cuyo nombre era, Sanketsu Shōjo Sayuri, era una conocida cantante, música y compositora, conocida por canciones de anime como “Tower of Flower” de Lycoris Recoil, “Heikousen” de Scum’s Wish y “Koukai no Uta” de My Hero Academia temporada 4.

A los 15 años, fue seleccionada por una famosa agencia de talentos, la que la lanzó al estrellato, mientras componía canciones en la escuela secundaria.

Durante su carrera, colaboró con otros artistas icónicos como Yojiro Noda, RADWIMPS y Yuki Kajirua.

Sayuri, matrimonio y fallecimiento

Sayuri, quien se casó el 18 de marzo de este año, luchaba contra una enfermedad crónica, indicó su esposo en su cuenta de X (Twitter).

Amaarashi, agregó que la cantante fue apasionada por su trabajo hasta el último momento, incluso mientras luchaba contra la enfermedad, agregó el medio.

También agradeció a los fans por el amor entregado a su esposa y los llamó a rezar por su paz eterna.

Su esposo, también cantante, solicitó a los medios que no lo contactaran, por respeto al dolor que atraviesa la familia. A los seguidores les pidió que no envíen cartas de condolencia en este momento y que solo la tengan en sus oraciones.

El fallecimiento ocurrió un mes después de que pausara su carrera por una disfonía funcional que afectaba a su voz.