A los 75 años falleció la actriz estadounidense Shelley Duvall, protagonista de “El Resplandor” (‘The Shining’, 1980) y estrecha colaboradora del cineasta Robert Altman.

De acuerdo a un comunicado emitido por su familia, citado por el portal estadounidense The Hollywood Reporter, la artista falleció mientras dormía, a causa de complicaciones derivadas de la diabetes que padecía.

Además de su célebre participación en el clásico instantáneo de Stanley Kubrick, “El Resplandor”, Duvall protagonizó siete películas dirigidas por Robert Altman, quien fue su mentor en la pantalla grande.

El deceso de Duvall tuvo lugar en su residencia en Blanco, Texas, y fue acompañado por su pareja desde 1989, Dan Gilroy, quien además compartió una declaración a THR.

“Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Demasiado sufrimiento últimamente, ahora es libre. Vuela, hermosa Shelley”, comentó Gilroy.

En noviembre de 2016, en un entrevista televisada a Dr. Phil, Duvall confesó que padecía una enfermedad mental. “Estoy muy enferma. Necesito ayuda”, dijo entonces.

Antes de escapar de Hollywood a mediados de la década de 1990, Duvall tuvo una próspera carrera como actriz, e incluso llegó a ser directora de su propia productora, Think Entertainment, que promovió estelarizadas películas infantiles.

La actriz fue “descubierta” por miembros del personal de Robert Altman. Su debut, en consecuencia, fue en “Brewster McCloud” (1970). Luego vinieron “Popeye (1980, donde fue Oliva), “McCabe & Mrs. Miller” (1971), “Thieves Like Us” (1974), “Nashville” (1975), Sitting Bull’s History Lesson (1976), “3 Women” (1977).

“(Altman) me ofrece papeles muy buenos. Ninguno de ellos ha sido igual al otro. Él tiene mucha confianza en mí, confianza y respeto, y no me pone ninguna restricción ni me intimida, y lo amo”, comentó en los setenta la actriz a The New York Times sobre su alianza con el cineasta.

“Recuerdo el primer consejo que me dio: ‘No te tomes en serio’. A veces me sentía egocéntrica y, de repente, ese consejo me llegó y me hizo reír”, agregó.

Altman, a su vez, señaló que Duvall “era capaz de girar en todos los lados del péndulo: encantadora, tonta, sofisticada, patética, e incluso hermosa”. Por “3 Women” (1977), ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes.

Shelley Duvall y “El Resplandor”: “Nunca volveré a dar tanto. Si quieres meterte en el dolor y llamarlo arte, adelante, pero conmigo no”

Sobre el rodaje de “El resplandor”, Duvall afirmó que fue “puesta a prueba” durante los 13 meses del rodaje en Inglaterra. Allí, fue Wendy Torrance.

“Kubrick me hizo llorar 12 horas al día durante semanas enteras”, dijo en una entrevista de 1981 con People. “Nunca volveré a dar tanto. Si quieres meterte en el dolor y llamarlo arte, adelante, pero conmigo no”, dijo.

Antes de las escena, aseguró en 2021, Duvall se ponía un Walkman y “escuchaba canciones tristes. O simplemente pensaba en algo muy triste o en lo mucho que extrañaba a mifamilia o amigos. Pero después de un tiempo, tu cuerpo se rebela. Dice: ‘Deja de hacerme esto. No quiero llorar todos los días’. Y a veces, solo ese pensamiento me hacía llorar”.

“Despertarme un lunes por la mañana, temprano, y darme cuenta que tenía que llorar todo el día porque estaba programado así, y simplemente empezaba a llorar. Yo decía: ‘Oh, no, no puedo, no puedo’. Y, sin embargo, lo hice. No sé cómo lo hice. Jack (Nicholson) también me lo dijo. ‘No sé cómo lo haces’”, recordó.

Su icónica escena del bate de béisbol, de hecho, tuvo que filmarla 127 veces.

Otro papel recordado fue el de una periodista de rock en “Annie Hall” (1977) de Woody Allen; Pansy en “Time Bandits” (1981) de Terry Gilliam; y Dixie, la amiga de Steve Martin en “Roxanne” (1987).

En 2022, Duvall regresó después de dos décadas con un papel en “The Forest Hills”.