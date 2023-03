“Una mujer no puede ser arquitecto porque ella piensa en dos dimensiones, versus los hombres que piensan en tres”. Walter Gropius

Edita Rindler nació en 1913, en Budapest, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Inquieta, soñaba con ser parte de los grandes sueños y cambios que estaba viviendo el mundo. Un mundo que, parecía, se liberaba de límites y estereotipos.

No podía prever el machismo en la vanguardista e influyente Bauhaus, la llegada al poder del nazismo y, luego de vivir un tiempo en el sur de Chile, la persecución del estalinismo.

Documental Edita

Pamela Pollak, hace once años, empezó a investigar en una zona oscura de la historia familiar. Una que habla de un origen en Praga y de la huida del nazismo. Y del recuerdo de un pariente, joven en esa época, que llega a mediados de los 80 desde Europa a enterrar las cenizas de su madre en Pucón. Un lugar donde, Edita Rindler (1913-1986), fue feliz.

Pamela Pollak viaja a Europa en busca de Jarda, el hijo de Edita (tía abuela de la directora). Ese que conoció en los 80. E indaga en su familia, en los archivos fotográficos y en centenares de cartas que Edita envió en esos turbulentos años.

Edita es un documental que se mueve en tres planos. En la búsqueda de Pamela Pollak por conocer esa parte silenciada de la historia -y la identidad- familiar. En la necesidad de recuperar a esta mujer rebelde y vanguardista perseguida, anulada y borrada de la historia oficial y familiar. Y, por último, la mirada de Jarda, hijo -en esos años- de una madre soltera, víctima de los prejuicios y las persecuciones que el estalinismo desató contra Edita.

Edita Rindler

Curiosa, inteligente, rebelde. Así era. Se fue a estudiar en uno de los principales centros de la vanguardia creativa de Europa. A la Bauhaus, esa que sería fundamental para cambiar la arquitectura y el diseño en todo el mundo. Una escuela revolucionaria que, al ser perseguida y cerrada, permitiría a muchos de sus integrantes emigrar a diversos países de Occidente.

Lo anterior, no significa que no hubiera un machismo radical en la Bauhaus, como lo demuestra la cita inicial de Walter Gropius, uno de los mayores exponentes de la Bauhaus (tanto que, en los 80, en Chile había profesores universitarios que aún mantenían esas ideas). Pero eso no impidió que un grupo de mujeres, incluyendo a Edita, estudiaran y buscarán desarrollarse ahí.

Pero los nazis llegan al poder y las persecuciones se hacen cada vez más peligrosas y brutales. Viene la huida al sur de Chile, donde sufrió el machismo de su familia y del entorno. Y, de nuevo, la importante presencia de nazis que, en Chile, tuvieron una de las redes más importante.

Con el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Edita desea volver a su tierra natal para ayudar a reconstruir su país (Checoslovaquia). Nunca esperó encontrase con la brutal represión desatada por el estalinismo.

Aportes

Edita es un documental que pone el acento en la importancia de indagar en las historias familiares, en mantener documentos, cartas, fotos, registros (en este caso, entre otros, unas grabaciones VHS realizadas por Jarda en los 80). En buscar a los personajes -en general femeninos o “problemáticos”- olvidados, borrados.

Por otro lado, el documental es un aporte en sacar a la luz una mujer valiente, rebelde, llevada de sus ideas, que luchó por un mundo mejor. Una historia que puede ser inspiradora, en especial para las jóvenes de hoy.

Finalmente, Edita es un documental que busca plantear distintos puntos de vista, sin juzgar. En este sentido, la incorporación de Jarda muestra a una persona que se vio afectada, de manera directa, por los efectos que las diversas persecuciones tuvieron en su madre.

Ficha técnica

Directora: Pamela Pollak Aguiló

Guion: Pamela Pollak, Coti Donoso, Jarda Rindler y Pepe Torres

Dirección de fotografía/ Cámara: Alejandro Peralta, Jarda Rindler, Pepe Torres y Pamela Pollak Aguiló

Productor/a: María Carolina Ojalvo, Cristóbal Sotomayor, Pamela Pollak Aguiló

Montaje: Titi Viera Gallo y Coti Donoso

Casa productora: Pollak Films

Post productor y Animaciones: Daniel Dávila

Post producción de color: Cineteca Nacional de Chile

Música Original: Subhira (Rodrigo Cepeda)

Post de Sonido: Aural

Duración: 74 min

País: Chile

Premios y festivales

-Mención especial del jurado en la competencia Largometraje Nacional, FICIQQ 14, 2022.

-Competencia Nacional de 26 FIDOCS, 2022.

-Festival de la Cineteca Nacional, FECINA 11, 2023