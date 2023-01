La Corporación Cultural de Quilicura encargó al artista y arquitecto Sergio Mora Díaz la realización de Limbus, instalación que utiliza imágenes tridimensionales para generar la envolvente sensación de estar dentro de la mente humana, transitando por sus diversas emociones.

Esta única experiencia se puede vivir el sábado 21 y domingo 22 de enero gratis, entre 19 y 22 horas en el Domo del Centro cultural Municipal de Quilicura, en el marco del Festival de teatro Juan Radrigán.

Experiencia inmersiva

Limbus es una experiencia inmersiva que invita a recorrer los mecanismos internos del cerebro que se activan cuando aprendemos y nos emocionamos, y que se basa en las nociones que aporta la Neurociencia. Es un viaje a través de imágenes tridimensionales desarrolladas por Sergio Mora-Díaz que envuelven al visitante y que integra la música compuesta por Andrés Abarzúa a partir de registros de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago.

La inédita producción, idea original de la Corporación Cultural de Quilicura, forma parte de Quilicura Teatro Juan Radrigán 2023. Cuenta con la curatoría de Javier Ibacache y asesoría científica de Rodrigo Tapia. Se pudo disfrutar este viernes y se repetirá este sábado 21 y domingo 22 de enero, de manera gratuita, entre 19 y 22 horas.

Un sistema clave

La palabra limbus proviene del latín y se refiere a los bordes de una estructura.

En el ámbito de la Neurociencia, se ha empleado para señalar al sistema límbico, un grupo de estructuras cerebrales involucradas en la emoción, la motivación y la memoria que incluye la amígdala, el hipocampo, algunos núcleos del tálamo y regiones de la corteza.

Es considerado el epicentro de la expresión emocional y del comportamiento a través de las conexiones complejas que crea con otros sistemas del cerebro.

Recorrido por el cerebro y las neuronas

Limbus invita a conocer y recorrer los principales mecanismos y procesos que se desarrollan en el cerebro, su vinculación con el sistema nervioso y las estructuras que lo conforman.

El viaje nos muestra cómo se relaciona el cuerpo con el entorno y el curso que sigue a la percepción; de qué manera interactúan las neuronas; qué zonas del cerebro se iluminan cuando aprendemos o cuando tenemos una experiencia significativa; y cómo ocurre la sinapsis. “Las imágenes y el universo sonoro del montaje conducen a maravillarse con lo que somos”, adelantan desde su producción.

El artista

Sergio Mora-Díaz es un artista medial que explora las tecnologías digitales y la luz como mediadores entre el espacio físico, el cuerpo y la percepción humana para generar entornos y experiencias inmersivas.

Graduado en Tisch School of the Arts, New York University, sus obras se han exhibido en diferentes espacios y festivales nacionales e internacionales, como el New York Hall of Science, Lincoln Center y ZAZ10 Times Square en Nueva York, Art + Bits en Katowice, Polonia, el planetario Scienceworks en Melbourne, Australia, Westside Cultural Arts Center en Atlanta, Georgia y el K Museum of Contemporary Art en Seul, Corea del Sur.

Coordenadas 20 al 22 de enero

Viernes a domingo, 19 a 22 h Entrada liberada

Domo Centro Cultural Municipal de Quilicura

Av. O´Higgins 281, Quilicura. Más información en www.quilicurateatro.cl