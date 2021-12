El largometraje “La Nave del olvido”, dirigido por Nicol Ruíz Benavides y protagonizado por Rosa Ramírez y Romana Satt, ha recorrido festivales como los de Frameline y Huelva. La cinta que aborda temas invisibilizados por la sociedad como el derecho tanto a la diversidad como a la libertad, llega a las salas de cine de Santiago y regiones el 13 de enero.

La protagonista es Claudina (70), una tradicional mujer de campo, que luego de la muerte de su esposo, se ve obligada a irse a vivir con su hija Alejandra (30), con quien tiene una relación distante, y su nieto Cristóbal (10), a quien adora. Viviendo con ellos, conoce a su vecina Elsa (65), una mujer casada e independiente que canta en un bar clandestino llamado el “Porvenir”. Claudina entabla una amistad con Elsa que pronto se convierte en amor, y comienza un difícil viaje de autoconocimiento y liberación bajo el juicio de su hija y sus amigos en un pueblo conservador y religioso que está obsesionado con el avistamiento de ovnis.

Recorrido

Seleccionada en más de 60 festivales a lo largo del mundo, la película de la directora Nicol Ruíz Benavides se estrenará en Chile el próximo 13 de enero en las salas de cine de Santiago y regiones. Posteriormente, llegará a las principales plataformas digitales latinoamericanas. Cuenta con las actuaciones de Rosa Ramírez Ríos, Romana Satt, Gabriela Arancibia, Claudia Dévia, Raúl López Leyton y Cristóbal Ruíz Benavides.

El rodaje se llevó a cabo en 16 días, en la localidad de Lautaro, Novena Región. El estreno comercial de la película es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Quise abrir una puerta de esperanza para mí y para todes”

Nicol Ruíz Benavides, guionista y directora egresada de la Universidad Mayor, estrenó su ópera prima en septiembre del año 2020 en el Frameline International Festival (Estados Unidos) con la cual ha obtenido significativos reconocimientos en el mundo como mejor dirección en el Festival de Cine de Huelva (España) y SANFIC, además, de diversos reconocimientos del público. En 2019 co-dirige varios capítulos de la serie de ficción “Los Carcamales”. Actualmente se encuentra en proceso de escritura de su próxima película: ‘Cuando la lluvia no me toca’.

“La idea surgió cuando estaba en la universidad. Siempre quise hablar sobre el derecho a la libertad que tienen las mujeres mayores. Me llamaba mucho la atención conocer tantas mujeres adultas inmersas en su rol social, y que nadie nunca les preguntara, ni ellas mismas, si eso era lo que realmente querían. Luego pensé en mi propia libertad, en cómo es que te hagan sentir que no perteneces, que eres rara, que eres distinta por no entrar en el molde del designio patriarcal. Y quise abrir una puerta de esperanza para mí y para todes los que se han sentido así en algún momento de sus vidas”

Y así se fue entrelazando la historia de Claudina en ‘La nave del olvido’”, cuenta la directora. “Nace por querer dar un regalo de liberación a las mujeres de mi vida y la necesidad que tengo de hablar sobre la libertad personal, la compasión y el derecho eterno que tenemos de elegir el curso de nuestra vida sin importar el lugar ni la edad que tengamos. Quería hablar de los olvidados por la sociedad. Hablar a quienes pensaban que las decisiones respecto al curso de su vida ya estaban tomadas. Es mi carta de amor a todes. Es una carta de amor para mí también, queriendo decir que nunca es tarde para vivir con honestidad, compasión y libertad. Nadie se arrepiente de ser valiente”.

Su protagonista

Rosa Ramírez Ríos se luce como Claudina. “Es una mujer llena de fuego que está adormecida. Que en algún momento de su vida optó ser lo que esperan de ella, para sobrevivir. Y Elsa (Romana Satt) es esa mujer que se muestra más desenvuelta, pero en el fondo tiene todos los temores que puede tener un ser humano cuando se siente expuesta, fuera de su zona de confort. Ambas representan algo de la otra y eso para mi era muy importante, porque ¿qué es el ser humano sino un compendio de miles de sentires?”, reflexiona Ruíz Benavides.

“Mi película busca reflexionar en torno a los mandatos patriarcales y las posibilidades fuera de este; ¿qué es la libertad y cuándo la encontramos? Quiero plantear que no existe edad para elegir tu propia libertad, que las zonas de confort a veces pueden convertirse en un lugar muy incómodo donde el amor o el desamor no pueden ser tu motor para sobrevivir. No es una crítica a la sociedad, es una invitación cariñosa a encontrar nuestro propósito y elegir nuestro propio camino sin importar la edad o el lugar donde estemos”, finaliza.