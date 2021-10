“Castillo de cristal” es el último sencillo lanzado por la artista nacional Francisca Valenzuela, quien actualmente realiza una extensa agenda de promoción en México y se prevé que durante las próximas semanas comience los intensos ensayos para sus próximas presentaciones en vivo.

Su último sencillo ya es un éxito en las plataformas digitales y es, además, N°1 en las radios nacionales. La artista confirmó en este contexto su regreso a los shows presenciales en Chile para este domingo 5 de diciembre en el Ciclo Parque Estéreo, ciclo de música y cultura que se llevará a cabo en Ciudad Empresarial, en la Región Metropolitana.

Puedes encontrar más información y adquirir entradas para este evento en este enlace.

Su nuevo sencillo

“Castillo de Cristal” es el primer adelanto de su nuevo disco (el segundo bajo Sony Music). El nuevo sencillo se lanzó un año aproximadamente después de su aplaudida placa “La Fortaleza” con la que cosechó gran éxito y donde fue ganadora absoluta de los Premios Pulsar 2020.

Esta semana, además, Francisca Valenzuela participó del panel de Billboard US “Cultura Clash”, junto a la ex vocalista de Fifth Harmony, Ally Brooke, y el periodista Nick Huff Barili, donde discutieron sobre el término “Latinx” y sus implicancias sociales y artísticas.

Puedes ver el video de esa actividad a continuación