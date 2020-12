El actor Pedro Pascal fue elegido uno de los “entertainers” del año por la revista Entertainment Weekly, donde es el protagonista de su última portada.

El chileno fue destacado gracias a su participación estelar en “The Mandalorian”, serie de Disney + que este año estrenó su segunda temporada, pero también por sus nuevos proyectos.

En esta línea, destaca su participación en “Wonder Woman 1984”, la nueva película de la heroína de DC Comics donde encarnará al villano Maxwell Lord.

“Fue un placer y un desafío increíble porque Patty Jenkins (cineasta detrás de la película) es una directora que ama a los actores y cuando ve que le puede pedir más a alguien, lo hace”, contó Pascal.

En relación a su participación en el universo “Star Wars”, el intérprete se mostró agradecido por el rol, sobre todo por sus escenas junto a una de las figuras de “The Mandalorian”: el mediático “Baby Yoda”.

“Amo a The Child, es realmente adorable y es muy fascinante verlo funcionar… Alguien que te haga reír en tu casco siempre será mi cosa favorita”, dijo.

Entre sus próximos proyectos destacan las películas “The Unbearable Weight of Massive Talent” (con Nicolas Cage y Neil Patrick Harris) y “We Can Be Heroes”, largometraje de Robert Rodríguez que estrenará Netflix en enero próximo.