Hoy, 1 de diciembre de 2023, se espera un partido en la Ligue 1, el campeonato francés de Fútbol. A continuación, te presentamos los encuentros programados para el día de hoy y los próximos días, aunque es importante tener en cuenta que estos horarios podrían sufrir modificaciones de último minuto.

– Stade de Reims vs Strasbourg: Este partido está programado para comenzar a las 17:00 horas.

– RC Lens vs Lyon: El encuentro entre RC Lens y Lyon se llevará a cabo el 2 de diciembre a las 13:00 horas.

– Nantes vs Niza: Nantes y Niza se enfrentarán el 2 de diciembre a las 17:00 horas.

– Le Havre vs Paris Saint Germain: El partido entre Le Havre y Paris Saint Germain está programado para el 3 de diciembre a las 09:00 horas.

– AS Monaco vs Montpellier: AS Monaco y Montpellier se verán las caras el 3 de diciembre a las 11:00 horas.

– Brest vs Clermont: El encuentro entre Brest y Clermont también se llevará a cabo el 3 de diciembre a las 11:00 horas.

– Toulouse vs Lorient: Toulouse y Lorient se enfrentarán el 3 de diciembre a las 11:00 horas.

– Lille vs Metz: El partido entre Lille y Metz está programado para el 3 de diciembre a las 13:05 horas.

– Marsella vs Rennes: Marsella y Rennes cerrarán la jornada el 3 de diciembre a las 16:45 horas.

Es importante destacar que estos horarios podrían sufrir cambios de último minuto, por lo que te sugerimos estar atento a las noticias del Fútbol internacional para conocer las actualizaciones sobre los partidos.