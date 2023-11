Hoy se estrenan en los cines mexicanos: “Viernes negro“, “Papá o mamá“, “Tótem“, “Las bestias“, “Digimon Adventure 02: The Beginning“, “Mártires de un Dios prohibido“, “Rosas a crédito“, “Sueños, misterios y secretos“, “Willy Wonka y la fábrica de chocolate“, “Renaissance: A Film by Beyoncé” y “Last Christmas: Otra oportunidad para amar“.

‘Viernes negro‘

‘Viernes negro‘ es una película de terror que se estrenará el 30-11-2023. La historia se desarrolla después de un Black Friday caótico que termina en tragedia. En Plymouth, Massachusetts, lugar de origen de la festividad de Acción de Gracias, un misterioso asesino comienza a aterrorizar a la población. Inspirado por la festividad, el asesino siembra el terror en la ciudad. Esta película es la versión en largometraje del falso tráiler de Eli Roth para ‘Grindhouse’. El elenco está conformado por Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks y Nell Verlaque. La dirección está a cargo de Eli Roth.

‘Papá o mamá‘

‘Papá o mamá‘ es una comedia que se estrenará el 30-11-2023. La película cuenta la historia de Florencia y Vicente, una pareja que está en pleno proceso de divorcio. Ambos han sido promovidos en sus respectivos trabajos, los cuales siempre han sido sus sueños, por lo que harán lo que sea necesario para no quedarse con la custodia de sus hijos. La película está dirigida por Ernesto Contreras y cuenta con un elenco conformado por Mauricio Ochmann, Silvia Navarro, Aranda Sokol, Axel Madrazo y Erick Terroba Garcia.

‘Tótem‘

‘Tótem‘ es un drama que se estrenará el 30 de noviembre de 2023. La película cuenta la historia de Sol, una niña de siete años que pasa el día en casa de su abuelo, ayudando en los preparativos de una fiesta sorpresa para su padre. A medida que avanza el día, el caos comienza a apoderarse de la familia, fracturando sus cimientos. Sin embargo, Sol descubre que dejarse llevar es una liberación para la existencia y abraza esta esencia. La película está dirigida por Lila Avilés.

‘Las bestias‘

‘Las bestias‘ es un thriller que se estrenará el 30-11-2023. La película cuenta la historia de Antoine y Olga, una pareja francesa que vive en una aldea en el interior de Galicia. Aunque llevan una vida tranquila, su relación con los lugareños no es ideal. Un conflicto con los hermanos Anta, sus vecinos, desencadena una creciente tensión en la aldea que llega a un punto de no retorno. La película está dirigida por Rodrigo Sorogoyen.

‘Digimon Adventure 02: The Beginning‘

‘Digimon Adventure 02: The Beginning‘ es una película de animación que se estrenará el 30 de noviembre de 2023. La historia se sitúa en el año 2012, diez años después de la aventura en el Mundo Digital. Daisuke Motomiya, ahora con veinte años, y los demás elegidos están experimentando cambios en su apariencia y estilo de vida. Un día, un enorme Digitama aparece en el cielo sobre la Torre de Tokio. Daisuke y sus amigos se encuentran con un enigmático joven llamado Lui Ohwada, quien les revela que él es el primer Elegido del mundo. La película es una secuela de “Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna” y está dirigida por Tomohisa Taguchi.

‘Mártires de un Dios prohibido‘

La película ‘Mártires de un Dios prohibido‘ se estrenará el 30 de noviembre de 2023. Ambientada en el verano de 1936, durante los inicios de la Guerra Civil española, la historia se centra en el martirio de 51 miembros de la Comunidad Claretiana de Barbastro, en Huesca. La película explora tanto el aspecto humano como religioso de las personas involucradas en este hecho histórico, destacando la dimensión universal del triunfo del amor sobre la muerte. El elenco incluye a Elena Furiase, Jacobo Muñoz, Iñigo Etayo, Jerónimo Salas y Alex Larumbe. La dirección está a cargo de Pablo Moreno.

‘Rosas a crédito‘

‘Rosas a crédito‘ es un drama que se estrenará el 30 de noviembre de 2023. La película se desarrolla en Francia durante los años 40 y sigue la historia de una joven pareja a lo largo de la siguiente década. Mientras el país se recupera del trauma de la guerra, la esposa se va volviendo cada vez más adicta a la compra de bienes materiales, mientras que el esposo prefiere una vida más tradicional. La película explora los conflictos y las tensiones que surgen en su relación debido a estas diferencias. El elenco incluye a Léa Seydoux, Grégoire Leprince-Ringuet, Catherine Jacob, Pierre Arditi y Maud Wyler. La película está dirigida por Amos Gitai.

‘Sueños, misterios y secretos‘

La película “Sueños, misterios y secretos” se estrenará el 30-11-2023 y cuenta la historia de Betty Elms, una joven aspirante a actriz que llega a Los Ángeles con el sueño de convertirse en estrella de cine. Se aloja en el apartamento de su tía y allí conoce a Rita, una mujer enigmática que sufre de amnesia debido a un accidente en Mulholland Drive. Juntas deciden investigar la identidad de Rita y cómo llegó hasta allí. La película está dirigida por David Lynch.

‘Willy Wonka y la fábrica de chocolate‘

‘Willy Wonka y la fábrica de chocolate‘ es una comedia que se estrenará el 30-11-2023. La película cuenta la historia de Willy Wonka, interpretado por Gene Wilder, quien es el extravagante propietario de una gran fábrica de caramelos. Un día, Wonka decide ofrecer a cinco niños la oportunidad de visitar su maravillosa fábrica al encontrar una entrada dorada en uno de sus productos. Uno de los afortunados es Charlie Bucket, un niño pobre pero de buen corazón que sueña con un futuro mejor para él, su madre y sus cuatro abuelos. Sin embargo, los otros cuatro ganadores resultan ser niños insoportables. La película está dirigida por Mel Stuart.

‘Renaissance: A Film by Beyoncé‘

El documental ‘Renaissance: A Film by Beyoncé‘, dirigido por Nadia Lee Cohen y Beyoncé, se centra en el viaje del “Renaissance World Tour” de Beyoncé. Comienza con la apertura en Estocolmo, Suecia, y sigue hasta el final en Kansas City, Missouri. El documental destaca la intención, el trabajo duro y la participación de Beyoncé en cada aspecto de la producción. También muestra su mente creativa y su propósito de crear su legado y dominar su arte. Durante el “Renaissance World Tour”, Beyoncé creó un santuario para la libertad y la alegría compartida, atrayendo a más de 2,7 millones de fans.

‘Last Christmas: Otra oportunidad para amar‘

‘Last Christmas: Otra oportunidad para amar‘ es una película de romance que se estrenará el 30 de noviembre de 2023. La historia sigue a Kate, interpretada por Emilia Clarke, una joven que siempre toma decisiones equivocadas. Su último error fue aceptar un trabajo como elfo de Santa Claus en un centro comercial. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Tom, interpretado por Henry Golding. A partir de ese momento, todo cambia para Kate, pero ella duda de que todo sea real. La película está dirigida por Paul Feig y también cuenta con la participación de Michelle Yeoh, Emma Thompson y Lydia Leonard en el elenco.

Según la información proporcionada por Filmaffinity, hoy se estrenarán 11 películas en los cines de México. Para conocer los títulos y horarios de proyección, se recomienda al lector revisar las carteleras de sus cines más cercanos. Es importante tener en cuenta que no todos los títulos llegarán a todos los cines, por lo que es necesario estar atento a las noticias del mundo del cine para estar al tanto de los estrenos más recientes.