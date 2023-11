La próxima semana se estrenarán en los cines colombianos las siguientes películas: NCT NATION: To The World in Cinemas, Wonka, Mi gran boda griega 3, Sleep: El mal no duerme, La maldición del Queen Mary, Muchachos, la película de la gente, Historias para no contar y Navidad sangrienta: El regreso del Grinch.

‘NCT NATION:To The World in Cinemas‘

El documental ‘NCT NATION: To The World in Cinemas’ se estrenará el 06-12-2023 y contará con la participación de NCT 127, NCT Dream, Doyoung, Haechan y Jaehyun. La película marcará el comienzo emocionante del viaje de NCT para compartir su música y actuaciones espectaculares con el mundo, consolidando su posición como pioneros en el género K-Pop. El documental abarcará las unidades actuales de NCT, incluyendo NCT U, NCT 127, NCT Dream y WayV, creando un espectáculo de colaboración sin precedentes. El director de la película es Yoon Dong Oh.

‘Wonka‘

‘Wonka‘ es una película fantástica que se estrenará el 07-12-2023. Está basada en el personaje de Willy Wonka, protagonista de “Charlie y la fábrica de chocolate”, el famoso libro infantil de Roald Dahl. La historia cuenta cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convierte en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día. El elenco incluye a Timothée Chalamet, Sally Hawkins, Olivia Colman, Hugh Grant y Rowan Atkinson. La película será dirigida por Paul King.

‘Mi gran boda griega 3‘

‘Mi gran boda griega 3‘ es una comedia que se estrenará el 07-12-2023. La película sigue a la familia Portokalos mientras viajan a Grecia para asistir a una reunión familiar. El viaje resulta ser conmovedor e hilarante, lleno de amor, giros y sorpresas. La película está dirigida por Nia Vardalos, quien también forma parte del elenco junto a John Corbett, Elena Kampouris, Andrea Martin y Lainie Kazan.

‘Sleep: El mal no duerme‘

La película de drama “Sleep: El mal no duerme” se estrenará el 07-12-2023. La historia sigue a una mujer embarazada que comienza a preocuparse por los hábitos de sueño de su esposo. Lo que comienza como un sueño ligero en el que habla, pronto se intensifica y se convierte en un comportamiento grotesco e inesperado. A pesar de consultar a una clínica del sueño sin éxito, su comportamiento de pesadilla continúa aumentando, por lo que deciden buscar la ayuda de un chamán desesperadamente. La película está dirigida por Jason Yu.

‘La maldición del Queen Mary‘

‘La maldición del Queen Mary‘ es una película de terror que se estrenará el 07-12-2023. La trama sigue a los fotógrafos Erin y Patrick, quienes deciden embarcarse en el transatlántico Queen Mary junto a su hijo Lukas. Sin embargo, este barco es conocido por ser uno de los lugares más embrujados del mundo, y pronto la familia se verá envuelta en una serie de sucesos aterradores que los conectarán con el oscuro pasado de la embarcación. La película está dirigida por Gary Shore.

‘Muchachos, la película de la gente‘

La película ‘Muchachos, la película de la gente‘ es un documental que se estrenará el 07-12-2023. Está protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Jesús Braceras. La película se centra en las celebraciones por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, considerada la fiesta más numerosa de la historia argentina. A través de videos obtenidos mediante la convocatoria a argentinos en todo el mundo y material inédito con tomas de drones, la película ofrece una experiencia cinematográfica que transporta al público a ese diciembre eterno donde las calles se tiñeron de celeste y blanco.

‘Historias para no contar‘

La comedia “Historias para no contar“, protagonizada por Quim Gutiérrez, Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Nora Navas y Antonio de la Torre, se estrenará el 07-12-2023. La película narra situaciones en las que nos podemos reconocer pero preferiríamos no explicar o incluso olvidar. A través de encuentros inesperados, momentos ridículos y decisiones absurdas, se exploran cinco historias con una mirada ácida y compasiva hacia nuestra incapacidad para controlar nuestras propias emociones. La película está dirigida por Cesc Gay.

‘Navidad sangrienta: El regreso del Grinch‘

‘Navidad sangrienta: El regreso del Grinch‘ es una película de terror que se estrenará el 07-12-2023. La historia se desarrolla en un tranquilo pueblo de montaña, donde Cindy presencia el asesinato de sus padres y el robo de la Navidad por parte de una figura verde sedienta de sangre vestida como Papá Noel, conocida como The Mean One. Sin embargo, cuando esta criatura que odia la Navidad comienza a aterrorizar la ciudad y amenaza con arruinar las vacaciones, Cindy encuentra un nuevo propósito: atrapar y matar al monstruo. La película está dirigida por Steven LaMorte.

La próxima semana se estrenarán ocho películas en los cines de Colombia, según información proporcionada por Filmaffinity. Se recomienda a los lectores revisar las carteleras de sus cines más cercanos, ya que es posible que no todos los títulos lleguen a todas las salas. Además, se sugiere estar atento a las noticias del mundo del cine para estar al tanto de posibles cambios en los estrenos.