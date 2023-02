¿Qué es "fulete"?: El verdadero significado tras la palabra con la que Copano sacó risas en Viña 2023

Si bien para el humorista esta palabra tiene más que ver con los autos, en realidad su significado se remonta a la jerga de Puerto Rico.

Un particular concepto quedó dando vueltas luego de la exitosa rutina de Fabrizio Copano en la quinta noche del Festival de Viña del Mar. Se trata del término “fulete”, con el que el humorista sacó risas en el escenario de la Quinta Vergara.

El primer momento en que nombró aquella palabra, fue mientras analizaba la letra de una canción del género urbano, cuyos autores son los chilenos Cris MJ, Marcianeke y Simon: Los Malvekes.

“Es una canción muy bonita, pero no entiendo lo que dice. Me gusta el ritmo, pero no entiendo, entonces voy a leerla y todos juntos, acá, todo Chile, vamos a intentar a entender esta canción“, partió el comediante.

Fue así como leyó algunos versos de la pieza musical, llegando finalmente a una frase que dice: “Voy a conseguirme un fulete“, concepto que lo descolocó. “Qué chucha (sic) es un fulete”, agregó.

Posteriormente, asoció la palabra con la pieza de un auto “hay que cambiarle los fuletes”, planteó. Sin embargo, el significado no tiene mucho que ver con la mecánica de los vehículos.

¿Qué significa “fulete”?

De hecho, según el portal Significado de…, “fulete” proviene de la jerga de Puerto Rico y se usa generalmente para referirse a un arma de fuego “full automatic”, es decir, que está llena -en significado literal- o cargada.

Asimismo, también puede usarse como adjetivos y es común que los cantantes urbanos la usen en las letras de sus canciones. Por ejemplo Jordan 23 en su canción Los dueños del malianteo menciona “Me compré una 40 y un rifle fuletе tengo”.

Por otra parte, también se puede escuchar a Karol G, en su canción Bichota, donde dice “Yo también tengo una jeepeta, la tengo ‘fuleteá’ con toa’ mi’ shortie’“, señalando que la camioneta está llena con sus amigas.