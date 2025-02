Con covers y nostalgia de los 2000: Incubus recibe Gaviota de oro y plata en Viña 2025

La noche de este jueves en el Festival de Viña 2025 prometió ser una jornada de rock, y así al menos empezó, con la presentación de Incubus que se llevó doble Gaviota en la Quinta Vergara.

Tras poco más de una hora de show, el grupo californiano recibió el galardón de plata, seguido inmediatamente del de oro, antes de cerrar con su máximo éxito, “Drive”.

Incubus recibe Gaviota de oro y plata en Viña 2025

Pasadas las 21:30 horas, los animadores de Viña 2025 presentaron a Incubus, banda que abarca diferentes estilos de rock y que alcanzaron su punto máximo a mediados de los 2000.

A pesar de que ya van más de 20 años desde su “prime”, los rockeros llenaron de nostalgia al público presente, con un sonido calificado como “impecable”.

Las melodías de “Megalomaniac”, “Anna Molly”, “Wish You Were Here” y “Pardon Me” fueron sonando en Viña, en medio de otros covers que sacaron aplausos, como “Come Together”, de los Beatles y “In the Air Tonight”, de Phil Collins.

De este modo, luego de que los animadores aparecieran en el escenario, rápidamente se escuchó el grito del público que pidió la primera Gaviota, la que recibieron casi de inmediato.

Luego, tras un pequeño aliento de Rafael Araneda, la Quinta comenzó a pedir la de oro, galardón con lo que cerraron su presentación.

Esta no es la primera vez que Incubus visita Chile. Ya estuvieron en suelo nacional en el 2007 (su debut) y en el 2010. En abril próximo se presentarán en el Movistar Arena, que ya cuenta con todas sus entradas agotadas.