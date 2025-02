"Justo en mi juventud": las reacciones de fanáticos en redes por presentación de Incubus en Viña 2025

Ya inició la cuarta jornada del Festival de Viña 2025, y la determinada como noche anglo está marcada por el rock de Incubus y la banda británica The Cult, quienes se presentarán para el cierre de la noche.

Incubus es el encargado de abrir la cuarta jornada del Festival de Viña. La banda estadounidense de rock alternativo debuta en el certamen y con poco más de 10 canciones de su repertorio, ya generó cientos de reacciones en redes sociales.

Su gran fanaticada se ha dejado sentir, tanto en el anfiteatro de Viña del Mar, como en redes sociales, muchos de ellos recordando su infancia.

La banda ya ha deleitado a cientos de fanáticos con éxitos como Anna Molly, Megalomaniac, Wish You Where Here, Nice to Know You y la solicitada por el público, Drive.

Hoy en casa sí se ve el Festival de Viña #Incubus 😎 — Eduardo Pacheco (@Edopacheco) February 28, 2025

#Incubus que temazos csm!! Recuerdo mis 15 años escuchándolos 😍 que tiempos! — Shiiiky (@Shiiikaaa_Roses) February 28, 2025

Gracias Viñaaaa , chile si tiene festival y está #Incubus ❤ música de músicos 🥳 — imagina marketing (@imaginamar97733) February 28, 2025

Megalomaniac

Wish you where here

Anna Molly

Sick sad little world

Hasta el momento puro filete #FestivalVinadelMar #Incubus pic.twitter.com/77niDclh3q — Nacharizard (@Nacharizard) February 28, 2025

Mi juventud por la chucha aaaaahhh CTM 😭#Incubus — Eve Lyn (@evy_cp) February 28, 2025

Cierren la Quinta Vergara, no hay manera de superar esto … #Viña2025 #Incubus — RockInBits (@RockInBits) February 28, 2025

Qué manera de volver a la adolescencia ❤️‍🩹 #incubus — Coni (@LaConito_) February 28, 2025