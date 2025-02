Chilenos se dirigen a red social de Adam Levine y comparan su show con Incubus: "Aprende mañoso"

Los chilenos no olvidan y es que aún recuerdan el desaire que Maroon 5 y especialmente su vocalista, Adam Levine realizó tras su presentación en el Festival de Viña 2020.

Sus ácidos comentarios al show y la ciudad, provocaron una ola de críticas hacia el cantante por parte de chilenos, lo que incluso llevó a que muchos usuarios de redes sociales se fueran en contra de Adam Levine e iniciaran las tan famosas recetas.

En dicha ocasión, el vocalista de Maroon 5 abandonó enojado la Quinta Vergara tras brindar un errático show donde se le notó con creces su desgano e indiferencia, incluso posteriormente se divulgó un video donde se refería negativamente a la ciudad y a los espectadores.

Luego de cinco años, los chilenos no olvidan y cada cierto tiempo se dirigen a sus redes sociales para dejar uno que otro comentario.

Por ello, tras la exitosa presentación de la banda estadounidense Incubus, en la Quinta Vergara, los comentarios no esperaron, pero esta vez no relacionado con comidas, juegos o música chilena, más bien comparando la actitud del cantante con el desplante en el escenario de la banda de rock alternativo.

Incubus se llevó doble Gaviota tras un exitoso paso por la Quinta Vergara y entregar sus exitosas canciones, ente ellas “Megalomaniac”, “Anna Molly”, “Wish You Were Here” y “Pardon Me”, además de otros covers que sacaron aplausos, como “Come Together”, de los Beatles y “In the Air Tonight”, de Phil Collins.