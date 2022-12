Cristiano y la verdad detrás de su berrinche ante Corea del Sur: "Tienes una prisa por sacarme"

Las cámaras captaron lo que le dijo Cristiano Ronaldo a Fernando Santos al ser sustituido. Luego, el jugador aclaró que el enfado era con un futbolista coreano y no hacia su DT

Cristiano Ronaldo, estrella de la selección de Portugal, salió muy enfadado del campo al ser sustituido, por tercer partido seguido, en la derrota ante Corea del Sur en el cierre del Grupo H del Mundial de Qatar 2022.

Camino a abandonar la cancha y al momento de entregarle la jineta de capitán a Pepe, a los 65’ con el marcador empatado a un gol ante los asiáticos, CR7 protestó airadamente en su idioma: “Tienes una prisa de cojones por sacarme, no me jodas!“.

Todo apuntaba a que Cristiano estaba protestando de esta manera a su entrenador, Fernando Santos. Tras salir del campo, el exReal Madrid y Juventus continuaba con cara larga y desde ek banco vio como su selección perdía sobre el final.

En lo que va de Mundial, Cristiano no ha terminado ninguno de los tres partidos disputados. Jugó 87 minutos ante Ghana, 81 ante Uruguay y apenas 64 ante Corea del Sur. Solo lleva un gol, el anotado de penal en la primera jornada ante los africanos.

"estás com uma pressa do caralho para me tirar foda-se" 🔥🥹 pic.twitter.com/tU3kY9aiZX — 𝐴 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝘩𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑜 (@cartilhaReborn) December 2, 2022

Cristiano Ronaldo aclaró a quién iba dirigida su queja

El futbolista que viene de ser destituido del Manchester United desmintió tras el partido que la citada frase se la dijera a su seleccionador y apuntó a un rival.

“El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad“, aclaró el capitán luso.

“No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza”, agregó el ‘7’.

Ahora, Portugal se enfocará en preparar el cruce de octavos de final de la Copa del Mundo ante Suiza, a disputarse el martes 6 de diciembre (16:00 horas de Chile) en el Estadio Lusail.