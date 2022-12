Los mejores memes que dejó la eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar 2022: "El karma existe"

En el primer turno de la jornada de día viernes, se definió el Grupo H del Mundial de Qatar. Los cruces eran entre Corea del Sur-Portugal y Ghana-Uruguay.

Tras un sorpresivo desenlace, los surcoreanos consiguieron doblegar a Portugal y obtuvieron la agónica clasificación, mientras que los charrúas ganaron su partido ante la selección africana, pero les faltó convertir un tanto, para pasar adelante de los asiáticos en su zona y por eso, fueron los nuevos eliminados del Mundial.

La impotencia de los jugadores ‘Celestes’ brotó posterior al pitazo final y las emprendieron contra los árbitros del partido, al reclamar un supuesto penal en el compromiso ante los ghaneses.

Por otra parte, luego de la eliminación de los sudamericanos, las redes sociales estallaron con memes en contra del conjunto comandado por Diego Alonso.

Algunos recordaron episodios polémicos que vivió Uruguay para clasificar al Mundial y otros simplemente se mofaron y burlaron de la mala fortuna del elenco charrúa.

Entre las frases más comentaras en Twitter, se encuentra: “El Karma si existe”, otros argumentando que la época dorada de Uruguay fue en los primeros mundiales y algunos, simplemente festinaron con la derrota de otro sudamericano más.

What Karma has done to Suarez nd Uruguay at large pic.twitter.com/mgJh8BFtHt

— MZ€€~K€πG∆📶 (@Owen_entetainer) December 2, 2022