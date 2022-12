El escandaloso final de Uruguay tras eliminación: cracks celestes ’corrieron’ a los árbitros

Un final con escándalo. La selección de Uruguay se despidió del Mundial de Qatar con un triunfo 2-0 a Ghana, pero dejando una fea imagen ‘extradeportiva’.

Esto luego que cuatro de sus principales estandartes descargaran toda su furia contra los árbitros del duelo ante Ghana, a los que terminaron ‘corriendo’ hacia el túnel.

Edinson Cavani, José María Giménez, Fernando Muslera y Diego Godín lideraron los airados reclamos contra la terna arbitral, culpándolos del temprano y sorpresivo adiós del torneo.

Fernando Muslera showing his frustration by pushing the linesman after Uruguay was eliminated from the World Cup by S.Korea on goal differential.

Luis Suarez is in tears, Cavani is cranky, Uruguay fans are in disbelief, and Ghana fans are drinking the tears. #worldcup #GHAURU pic.twitter.com/5XpJuNiE9l

— Overdrivememes (@overdrivememes) December 2, 2022