Hazard ningunea protesta de Alemania en Mundial: "Mejor no hacerlo y ganar el partido"

Eden Hazard arremete contra Alemania, tras la protesta protagonizada en el comienzo del duelo ante Japón, donde cayeron sorpresivamente ante los nipones.

En la jornada de día miércoles, se registró el segundo batacazo en el Mundial de Qatar 2022, tras la histórica victoria de Japón ante Alemania, que les brinda los 3 puntos de oro a los nipones, en el ‘grupo de la muerte’.

La sorpresiva derrota de la escuadra germana, que lucia como candidata al cetro, arrastró una oleada de críticas y burlas a la selección de Hansi Flick.

Quien salió a comentar la caída del plantel teutón, fue Eden Hazard, jugador de Bélgica que consiguió la victoria por 1 a 0 ante Canadá, pero evidenciando un mal andamiaje en el partido, donde por momentos, fueron sobrepasados por el joven plantel canadiense.

Sin embargo, tras el compromiso con la selección de Norteamérica, el ‘Duque’ habló con los medios, y las emprendió contra Alemania, primero por la protesta al taparse la boca tras la prohibición de usa el brazalete ‘One Love’ y posteriormente, por la derrota ante los asiáticos.

“Habrían hecho mejor no hacerlo”

Con relación a esto, el jugador del Real Madrid, expresó: “Habrían hecho mejor no hacerlo y ganar en su lugar. Estamos aquí para jugar al fútbol, no estoy aquí para enviar un mensaje político. Otras personas están mejor situadas para eso. Queremos centrarnos en el fútbol”.

Así también, enfatizó en que no querían comenzar con amarillas el partido, tras el comunicado de la FIFA, donde anunciaron que quienes ingresaban con la jineta multicolores, serían amonestados en el comienzo del partido.

Es por eso que el referente de Bélgica explicó que “nos prohibieron un poco… No me siento cómodo hablando de eso porque estoy aquí para jugar al fútbol. Yo no quería comenzar el partido con una tarjeta amarilla, habría sido negativo para el equipo para el resto del torneo. No lo haría”.

El camino de Bélgica en el Grupo F

Ahora, para la escuadra de Hazard y compañía, se viene el enfrentamiento ante Marruecos, el día domingo 27 de noviembre a las 10:00 horas en el estadio Al Thumama.

Mientras que en la última fecha de su zona, los belgas se medirán ante Croacia el jueves 1 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio Ahmed bin Ali .