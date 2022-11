Ni él lo entendió: la extrañeza de Kevin de Bruyne tras ser MVP del Bélgica-Canadá

Bélgica derrotó con lo justo y con una alta cuota de sufrimiento a Canadá, en el debut de ambas escuadras por el Grupo F del Mundial de Qatar. Incluso, el arquero Thibaut Courtois le atajó un penal a Alphonso Davies.

Se pensaba que el golero del Real Madrid se quedaría con el premio al mejor jugador de la brega, ya que además sumó un par de buenas intervenciones.

No obstante, la FIFA eligió como el MVP del compromiso jugado en el Ahmed bin Ali Stadium al mediocampista Kevin De Bruyne. Una elección que sorprendió hasta a la misma figura del Manchester City.

“No creo haber jugado un buen partido. No sé por qué gané el premio al MVP, debe ser por mi nombre y mi reputación“, expresó el talentoso volante de 31 años.

El registro de De Bruyne fueron: un tiro al arco, un remate desviado, dos de tres dribles con éxito, 50 toques de balón, 71% de precisión en los pases y 13 posesiones perdidas.

A la hora de analizar el encuentro, el exChelsea y Wolfsburgo indicó que “no supimos construir las jugadas. Pero sabemos lo que tenemos que cambiar. Nos faltó precisión, incluso por mi parte, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir”.

Kevin De Bruyne was upset when receiving the MVP of the game against Canada: “I don't think he played a great game” https://t.co/JQ2OKCOF2h

