Accidentes, abandonos y un final emocionante: los momentos destacados en Valparaíso Cerro Abajo 2025

Con 37 años, el piloto checo Tomas Slavík vuelve a sumar títulos en Chile coronándose campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2025. Con esta victoria suma cuatro trofeos en la ciudad puerto, alcanzando al chileno Antonio Leiva y al eslovaco Filip Polc.

En segunda posición repite podio el rider nacional Felipe Agurto quien por centésimas de segundos no pudo superar al tetracampeón. En tercer lugar, cierra el brasileño, ex ganador el año pasado en VCA, Lucas Borba.

Pero la competencia no estuvo exenta de momentos de tensión para los asistentes que llegaron hasta la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. Desde el inicio, los pinchazos, los accidentes y las emociones fueron protagonistas durante el recorrido.

Momentos destacados

La piloto chilena Florencia Rodríguez, de 18 años, tuvo que abandonar luego de un accidente en uno de los saltos de la competencia. Fue en el entrenamiento que cayó en uno de los obstáculos lastimando su rodilla derecha.

Ante esto, tuvo que abandonar el Progression Session, donde no marcan tiempo, pero les permite hacer un recorrido de reconocimiento del circuito.

Otro momento que marcó la jornada fue la llanta trasera del italiano Hannes Albert después de aterrizar en una rampa, provocando daños en su bicicleta y quedando fuera de competencia en esta edición del Valparaíso Cerro Abajo.

Algo que no solo afectó al competidor europeo, ya que, algunos de sus compañeros de disciplina sufrieron pinchazos, deslizamiento de las ruedas y caídas durante el trayecto.

Una definición milimétrica

En cuanto a la competencia, el checo Tomas Slavík consiguió su cuarta victoria en Valparaíso, logrando un tiempo de 2 minutos con 18 segundos y 828 centésimas. Esto le permitió superar de manera milimétrica al chileno Felipe Agurto, quien quedó en la misma posición por segundo año consecutivo.

Respecto al desarrollo de la competencia, Slavík comentó que “este año mi clasificación no fue buena y realmente estaba luchando con todo lo que me encontraba en la pista. Hubo muchas situaciones consecutivas, estuve muy cerca de cometer un error, pero estamos corriendo al límite e intento no equivocarme”.

“He estado animando a los chicos y al mismo tiempo queriendo ganar, fue una mezcla de emociones. Pero es mi cuarta victoria en Valparaíso, para el libro de récords, eso me emociona”, agregó.

Mientras que los asistentes estuvieron expectantes hasta el final a la llegada de Agurto, ya que por momentos con velocidad y agilidad superaba al checo. Finalmente, menos de un segundo separó al chileno del título, conformándose con la medalla de plata.

Sobre el desarrollo del final, el rider nacional señaló que “estuve a muy poco del primer lugar, Tomás es un gran rival. Cometí un par de errores que me dejaron atrás a solo doscientas centésimas, así que voy por el primer lugar en la próxima oportunidad”.

“Acá hay que ser cirujano de los más profesionales y hay que hacer cada movimiento a detalle. Es muy difícil estar entre los cinco primeros del Valparaíso Cerro Abajo, donde vienen los competidores más fuertes del descenso urbano”, añadió.

Las escaleras Lyon, el Wallride de Atahualpa, la pérgola, el salto de la camioneta pick up y el interior de la casa, completaron 1.6 kilómetros de competencia. La próxima fecha del Red Bull Cerro Abajo es en Guanajuato (México) el próximo 29 de marzo.