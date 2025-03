Lucas Borba celebra podio en el Red Bull VCA 2025 y promete revancha por el título para el 2026

Y finalizó una intensa edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, vigésima primera versión que gozó con el tetracampeonato conseguido por el checo Tomás Slavik, quien se consagro como el nuevo ‘Rey’ del puerto.

Una versión que también tuvo en el segundo lugar al chileno Felipe Agurto, quien llegó 2 milésimas de segundos después del europeo, dejando en el tercer puesto al ex ‘monarca’ de Valparaíso, el brasileño Lucas Borba.

Borba, quien estuvo a nada de lograr el bicampeonato, charló con BioBioChile y entregó detalles de su nuevo podio en Valparaíso, algo que pudo ser mejor, pero Slavik y Agurto no perdonaron.

“Es difícil esta carrera”

En sus palabras, Lucas Borba contó que “la verdad no sé como reaccionar. En estos momentos estoy contento con lo realizado hoy. Me hubiese gustado mucho el triunfo otra vez, pero me siento bien por el desempeño hoy”.

“Es difícil esta carrera, es muy fuerte y todos están muy bien preparados. En los tiempos todos estuvimos muy parejos, pero la verdad me siento contento y espero el próximo año tener una nueva oportunidad para quedarme con el primer lugar”, comentó.

Más tarde, agradeció el apoyo que recibió durante toda la competencia de parte de los hinchas nacionales, quienes estuvieron coreando su nombre durante gran parte de la edición N°21 del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

Con relación a esto, Borba detalló que “me gusta mucho Chile, tengo varios auspiciadores acá y la gente es muy cálida. Tengo muchos amigos acá, algunos son como parte de mi familia y estoy contento por el apoyo del público, se hacen sentir”.

Con este podio, la versión N°21 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo se despide hasta la nueva edición del 2026.