"Y la queso": clavadista canadiense que se viralizó por sus bailes se sincera y le dice adiós a Chile

Bryden Hattie se refirió a su 'boom' en redes sociales tras su estadía en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Sin duda, uno de los protagonistas en redes sociales de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fue el clavadista canadiense Bryden Hattie, quien se supo ganar el cariño de los hinchas chilenos con llamativos videos y bailes en su cuenta de TikTok.

Desde su llegada a la Villa Panamericana, el deportista decidió mostrar su estadía en el país y añadirle un toque de comedia a sus registros, haciendo propio el apodo que sus seguidores chilenos le pusieron: “Y la queso”.

No obstante, durante esta semana, Hattie finalizó su periplo en el certamen continental, pero antes de irse, el TikTok oficial de Panam Sports decidió entrevistarlo para conversar sobre su fenómeno en Chile y, de paso, despedirse de sus fanáticos.

“Lo que más me ha gustado de Chile por ahora es la gente. He estado posteando en TikTok y soy conocido como ‘y la queso’ o algo así. Y eso me encanta”, comenzó reconociendo el carismático clavadista.

En la misma línea, y sin tener mayor conocimiento del país más allá de la Villa Panamericana, Hattie enumeró las cosas que más le gustaron de su estadía en Chile.

“Caminar por el metro y ver a toda la gente es muy entretenido. También me encanta la Villa, es muy cómoda y la comida es excelente, como mucha pasta, lo que es beneficioso. Y la piscina está muy bien, estoy muy agradecido por eso. ¡Y las montañas! Cada vez que salgo de la piscina y veo que el sol se está poniendo, es una escena perfecta con las montañas ahí”, detalló.

Antes de finalizar, y a modo de despedida, el deportista no quiso desaprovechar la oportunidad de expresar “amor” por todos su fanáticos chilenos.