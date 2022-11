Utem abre 320 cupos gratuitos para su escuela de verano: buscan acercar carreras Stem a estudiantes

El objetivo de la Escuela de Verano es acercar las carreras de Ingeniería y Construcción de la UTEM a las alumnas y alumnos, especialmente a las niñas. Además, los jóvenes podrán aprender a medir el consumo de aparatos eléctricos y construir un acuífero.

La Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem) está ofreciendo 320 cupos gratis para estudiantes de tercero medio de la región Metropolitana para que participen en la Escuela de Verano de Cambio Climático, que se desarrollará en enero 2023.

Marisol Durán, rectora de la universidad, explicó que “Chile es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático. Por eso, queremos invitar a las y los estudiantes a participar en la Escuela de Cambio Climático Utem2023 y juntos buscar soluciones para cuidar nuestro planeta”.

La Escuela de Verano de Cambio Climático tiene como fin acercar las más de 20 carreras de Ingeniería y Construcción de la Utem a las alumnas y alumnos que les interese estudiar una carrera Stem (áreas de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) o que dudan de poder lograrlo, demostrándoles así que la innovación, la ciencia y tecnología es para todas y todos.

Niñas y carreras Stem

Asimismo, pone un especial foco en acercar a las niñas a estas disciplinas con el objetivo de lograr que el 55% de sus estudiantes sean mujeres. Por ello, esta actividad busca conectar a más niñas y adolescentes con las ingenierías y las ciencias con el fin de contribuir a cerrar la brecha de género en este ámbito del conocimiento.

Según cifras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en la actualidad, el 53% de la matrícula de educación superior corresponde a mujeres, pero solo una de cada cuatro opta por carreras de áreas Stem.

También esta iniciativa ofrece la oportunidad de que las y los estudiantes que aprueben los cursos de la Escuela de Cambio Climático puedan estudiar cualquier carrera de la Utem a través del ingreso especial al Programa Propedéutico, que no exige puntaje Paes (Prueba de Acceso a la Educación Superior) y no tiene costo para el estudiante.

Respecto a lo que significó asistir a la escuela de verano, Monserrat González, alumna participante en la Escuela de Cambio Climático 2021, comentó: “Me gustó mucho la experiencia porque fue algo diferente, un verano diferente. Trabajé con materiales que uno piensa que no necesita, que no usa, y los aprendí a aprovechar bien”.

Valentina Martínez, también alumna participante en la Escuela de Verano en 2021, agregó que “fue una experiencia muy bonita. Me sirvió bastante para decidir qué estudiar. Me permitió acercarme a esto del medio ambiente que es algo que siempre me ha interesado mucho”.

Resultados de la Escuela

En 2021, en su primer año de funcionamiento, la Escuela de Verano de Cambio Climático de Utem recibió 323 postulaciones de estudiantes pertenecientes a 77 colegios de 30 comunas de la región Metropolitana, lográndose un 87% de participación en cada uno de los cursos impartidos, de los cuales un 55% fueron mujeres, lográndose el objetivo de Ingeniería 2030 -iniciativa de la Utem para lograr la formación de ingenieras e ingenieros de clase mundial- por incorporar la equidad de género en la Facultad de Ingeniería.

De los 240 estudiantes que participaron en la primera versión de Escuela de Cambio Climático, realizada en enero de 2022, 108 se inscribieron en el Programa Propedéutico.

¿Cómo inscribirse?

Quienes deseen participar en la Escuela de Verano deben elegir uno de los cuatro cursos (Eficiencia Energética, Eficiencia Hídrica, Construcción Sustentable y Robótica e Internet de las Cosas), así como la fecha en que desean asistir a los cursos: entre el 9 y 13 de enero de 2023, y entre el 16 y el 20 del mismo mes.

Cada una de estas opciones cuenta con 40 cupos presenciales por curso, abarcando un total de 320 estudiantes. Las clases se realizarán en el Campus Macul y en la Casa Central de la UTEM.