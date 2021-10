Inician campaña para proteger el desierto florido ad portas del peak de floración de octubre

La Comisión Regional del Desierto Florido, encabezada por el gobernador de Atacama Miguel Vargas, inició la campaña de promoción y protección del fenómeno natural ad portas del peak de floración en octubre.

En la actividad realizada en Pampa Caracoles en la comuna de Caldera, también estuvieron presentes el director regional de Sernatur, Alejandro Martín, el director regional de Conaf, Héctor Soto y la alcaldesa de Caldera, Brunilda Gonzaléz.

El gobernador de Atacama manifestó en el inicio de la campaña que “es parte de los acuerdos que hemos tomado en la Comisión Regional del Desierto Florido. Esta campaña de difusión es financiada por el Gobierno Regional de Atacama (…) pero que está inserta también en una campaña de protección mayor de nuestra biodiversidad a nivel regional”.

Recordemos que la semana pasada, generó diversas criticas el anuncio de un proyecto piloto de riego en espacios acotados de la región de Atacama, con el fin de contar con el desierto florido todos los años entre los meses de agosto y septiembre.

“Hemos dicho que queremos declarar el desierto florido de Atacama como Patrimonio de la Humanidad y para eso estamos trabajando en alianza con múltiples instituciones. Esperamos que la UNESCO acoja el llamado que queremos hacer desde la región, por eso no nos pareció adecuada la estrategia de promoverlo artificialmente, porque es un fenómeno que tiene una condición única y exclusiva que es la naturalidad (…)”, dijo Vargas.

Héctor Soto, director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Atacama, señaló que “nos hemos reunido acá para hacer nuevamente un llamado a visitar el sector con todas las medidas, principalmente evitando traer a sus mascotas dado que hemos apreciado en algunos sectores lamentablemente personas que llevan los perros, los sueltan, ellos depositan sus fecas y eso trae problemas sanitarios a lo que es la fauna local, principalmente los zorros”.

Por otro lado, la alcaldesa de Caldera, indicó que el fenómeno en el sector de Caracoles no veía hace más de 100 años “nos encontramos en una zona desértica no polar de las más áridas del mundo, y la comuna de Caldera en particular, tiene distintos puntos donde uno ve afloramiento de desierto florido en distintas épocas de los periodos de lluvia”.