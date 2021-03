Todo está conectado: nieta de Jacques Cousteau sobre los efectos de nuestros actos en el ecosistema

Céline Cousteau ha dedicado toda su vida a la exploración. Hasta el día de hoy, ha trabajado en más de 18 documentales como directora, productora y presentadora, dejando registro sobre lo que está pasando en el mundo terrestre y submarino.

Nieta del célebre explorador e investigador Jacques Cousteau, Céline participó como invitada en el evento “Digital Conference Talking Green” organizado por la multinacional tecnológica SAP, instancia en la que habló sobre temas como la conciencia medioambiental, y de cómo está todo conectado en el ecosistema.

“Sostenibilidad es la sobrevivencia de todos nosotros. Es muy simple. Si queremos respirar hay que pensar en lo que está pasando en el mundo y en la naturaleza, porque estamos todos conectados”, comenzó señalando la documentalista.

“Yo creo realmente que es muy importante no solamente saber cual es el impacto que tenemos en el mundo, sino que como remediar ese impacto”, sostuvo, agregando que aunque el ser humano tiene un impacto negativo en la naturaleza, “también tiene la posibilidad de hacer algo positivo”, agregó.

“No sé si soy optimista, pero escojo serlo. Escojo decir todos los días ‘yo tengo la fuerza y el poder de hacer algo positivo’. Aunque sea algo pequeño: tener respeto por tu vecino, cuidar a los animales, pensar en la educación de los hijos… todo es importante”, continuó.

En ese sentido, Céline enfatizó que lo importante es poder explicar el por qué. “Es una pregunta primordial que debemos todos definir para avanzar conscientemente. ¿Por qué estoy aquí? ¿por qué estoy viva? ¿por qué creo en esto? ¿por qué hago algo?”, puntualizó.

“El 50% de nuestro oxígeno viene del mar, de los organismos microscópicos, fitoplancton que nos da oxígeno. El otro 50% viene de la selva, las plantas, las hierbas. Esta idea de 50 y 50 le da una conexión en pensar: cada vez que respiro estoy conectado con la naturaleza. El 20% del oxígeno viene del Amazonas. Imagínate vivir sin ese 20%”, graficó.

Por su parte, la activista abordó el tema de los depredadores, especies que generalmente son eliminados cuando provocan problemas en el ser humano.

“La eliminación de los depredadores en la naturaleza ha desequilibrado totalmente los ecosistemas. Y eso es como un efecto dominó. Los científicos ven que si falta un pedazo del rompecabezas, no funciona. Esto es igual en los ecosistemas, porque los depredadores juegan un papel fundamental para asegurar que los ecosistemas estén saludables. Se deshacen de las presas enfermas o débiles, lo que significa que los que quedan son los animales más fuertes, que se reproducen. Eso es un ecosistema saludable”, destacó.

“Los depredadores son eficientes, funcionales, necesarios. Qué pasa si eliminamos esos depredadores… todo se cae en el ecosistema. Todo está conectado. Así que cuando uno dice ‘hay demasiados lobos por esta zona’, o ‘este animal se está comiendo mi ganado’, es cierto, pero este animal estaba ahí, antes que nosotros, y el ganado llegó después. ¿Cómo podemos hacer para tener un equilibrio? Eso requiere de un análisis, y siempre hay soluciones”, remarcó.

Para graficar la hiperconectividad que hay en la naturaleza, mencionó el caso de las esponjas marinas (poríferos), un filo de animales acuáticos que actúan como filtradores gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua provocados por el movimiento de unas células flageladas.

“Las esponjas tienen una función súper importante en los arrecifes. Filtran una gran cantidad de agua y eliminan las impurezas, lo que es muy bueno para el ecosistema marino. Algunas esponjas producen también cantidades masivas de oxígeno”, mencionó.

Uno de los últimos trabajos de Céline es Tribes on the Edge, documental en el que aborda la historia de las tribus del Valle del Javari, en la Amazonía Brasilera, explorando los temas actuales de las amenazas a la tierra, las crisis de salud y los problemas de derechos humanos de los pueblos indígenas.

“Tribes on the Edge es un documental que hice porque los indígenas del Valle del Javari me pidieron contar su historia al mundo. Yo fui en 2007 con mi papá, regresando a partes del Amazonas a las que fue mi abuelo en los 80”, contó. “Confiaron en mi para contar su historia, de una manera en la cual las personas podían entenderla, escucharla y ver cómo está conectada con ellos”, expresó.

“Los guardianes del territorio indígena del Valle del Javari es el pueblo, es la gente. Garantizan que haya un lugar eficiente y sostenible para vivir para las generaciones presentes y futuras, y no sólo por su propia gente, sino que por el mundo”, indicó.

“Lo que está en riesgo si no protegemos áreas así, es que los guardianes desaparecen, y por ende desaparece esta selva. ¿Y qué va a pasar con el 20% de nuestro oxígeno”, concluyó.