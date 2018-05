Café vendido en California tendrá advertencia por cáncer: hay empresas que operan en Chile

Una corte de Los √Āngeles orden√≥ a Starbucks y a otras compa√Ī√≠as de caf√© que sus productos vendidos en California tengan una etiqueta que advierta sobre el riesgo de c√°ncer por su consumo.

El juez Elihu Berle reafirm√≥ una decisi√≥n previa en un caso entre una peque√Īa ONG y 90 compa√Ī√≠as que producen o venden caf√©.

Berle explic√≥ en su fallo que las compa√Ī√≠as -que incluye a Starbucks Corp., Keurig Green Mountain Inc. y Peet’s Operating Co.- no pudieron demostrar que los beneficios para la salud del consumo de caf√© superan los riesgos de contraer c√°ncer por un qu√≠mico producido durante el proceso de tostado.

El Council for Education and Research on Toxics (Consejo para la educaci√≥n e investigaci√≥n sobre t√≥xicos) demand√≥ a estas compa√Ī√≠as en 2010, inspirado en una ley de hace 30 a√Īos que requiere que las empresas coloquen etiquetas de advertencia a sus productos que puedan causar c√°ncer.

El grupo argumentaba que la acrilamida -un qu√≠mico sin sabor que se encuentra en la mayor√≠a de los tipos de caf√©- figura entre los cientos de productos qu√≠micos enumerados en California como potencialmente cancer√≠genos o da√Īinos para la salud.

La defensa no negó que la sustancia se halle en el café, pero aseguró que no representaba riesgo y que un subproducto natural del proceso de tostado, así como también indicaron que los beneficios de beber café superaban a los peligros.

El juez, sin embargo, consider√≥ que “los demandados no ofrecieron pruebas sustanciales para cuantificar la cantidad m√≠nima de acrilamida que requiere el caf√©” y que no haya riesgo a la salud p√ļblica.

Varias de las empresas demandadas, incluida 7-Eleven, querían llegar a un acuerdo antes de la decisión del juez y no arriesgarse a tener que colocar la etiqueta, pero otras como Starbucks decidieron esperar por el fallo de la corte.

El abogado Raphael Metzger, que represent√≥ a la ONG, dijo que las partes entraron en un proceso de mediaci√≥n pero asegur√≥ que si no se logra un acuerdo, las compa√Ī√≠as enfrentar√°n sanciones civiles.

Además del café, la acrilamida se encuentra en otras comidas cocinadas a alta temperatura, como las papas fritas y las galletas de soda.