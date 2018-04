"Maencima": Youtuber mexicano vuelve a reírse de modismos chilenos con divertidas gráficas

El youtuber mexicano Alejandro Velasco, conocido en Internet como Un wey weón, volvió a reírse de la forma cómo hablan los chilenos a través de una serie de imágenes, donde compara las maneras comunes de decir ciertas cosas en Latinoamérica con Chile.

Velasco se hizo conocido en mayo de 2017, luego de subir un video a Facebook donde se re√≠a de palabras creadas en chile como “m√°s encima”, “guardarop√≠a”, “cancelar”, “rut”, la terminaci√≥n “po” y muchas otras.

En esta oportunidad, el mexicano se refiri√≥ a t√©rminos como: “liz taylor”, “cachar”, “lucas” y “palta; entre otros. Los cuales solamente son utilizados en Chile.

Meses atrás, en una entrevista con el sitio de la Fundación El Paciente Inglés, que busca transparentar los procesos de revalidación de títulos extranjeros en Chile, el hombre se refirió al éxito que tuvo su primer video, que cuenta con más de 6 millones de reproducciones.

“Nunca lo imagin√© (el √©xito). Me da gusto que la gente haya conectado con el material, que se haya conectado con el contenido, y que sea algo original, porque no exist√≠a un video as√≠ antes”, expres√≥ en la oportunidad.

Cabe se√Īalar que Alejandro Velasco es comunicador social de profesi√≥n y lleg√≥ a Chile en 2012 a estudiar un MBA en Administraci√≥n de Empresas en la Universidad Cat√≥lica. “Me siento chileno, porque me he identificado y creo que me he acoplado muy bien a la cultura, y porque me gusta mucho el pa√≠s”, explic√≥.

Te invitamos a ver la serie de fotos a continuación.