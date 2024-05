Fran Maira y Oriana Marzoli arremetieron contra Faloon Larraguibel en el último capítulo de “Ganar o Servir” en una dinámica organizada por los animadores del espacio: Karla Constant y Sergio Lagos.

En concreto, los conductores partieron preguntándole a Maira si acaso se sentía “la perkin” de Oriana como un usuario había comentado en redes (comentario que exhibieron), a lo que la exGran Hermano respondió que sí.

Cuando fundamentaba su respuesta, Francisca aprovechó de opinar que ella y Marzoli no eran agresivas como otros integrantes del programa: “Lo bueno es que no somos agresivas, que creo que eso es súper importante, no a la violencia”

Oriana y Fran arremetieron contra Faloon

“Yo en realidad quiero decir que me dio mucha lata ver que cuando los roles cambiaron, Faloon se haya tomado como esa autoridad como de tratar mal al sirviente, que ya, yo entiendo que es un juego, pero siento que hay límites en pedir las cosas de buena manera“, continuó Fran.

La influencer expresó que en el reality nadie era superior que otro. “Creo que hacerle a una persona así (chasquea los dedos) para que venga y gritar, y patadas en el agua hoy día cuando estaba ella (Oriana) bañándola, me parece de una persona agresiva y creo que todos acá vinimos a dar un ejemplo” añadió.

Oriana se sumó a las críticas: “Si (Faloon) tenía una oportunidad de brillar, porque evidentemente es un sillón en esta casa, podía brillar gracias a mis contestaciones. En este caso hay un muro, y de ahora en adelante me puede decir, me puede pedir, puede hablar, gritar, bueno, pegar, ya me ha pegado”.

Larraguibel no se quedó callada luego de que sus compañeras la acusaran de agresiva. “Qué acusaciones más fuertes pero sabes qué, la gente se va a dar cuenta de la clase de personas que hay acá; la clase de personas que mienten. Eso se va a dar cuenta la gente. No (fui violenta) para nada, (Oriana) me lastimó el pie mucho con una piedra“, se defendió.

“No aceptó la derrota simplemente y lo que tiene que hacer y lo que le corresponde hacer. Cuando a mí me tocó estar en el otro lado yo hice todo lo que me correspondía hacer”, lanzó la exYingo.