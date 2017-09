La verdad tras la carta de un enfermo de Alzheimer a su esposa que ha emocionado al mundo

El Alzheimer es una de las enfermedades más desesperantes que existen. Aunque no se lleva a las personas de una vez, las va haciendo perderse de forma tan lenta que ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa.

¿Te imaginas ir olvidando quien eres o a las personas que te rodean y te aman? Pues en esos zapatos se puso el escritor español Jesús Espada quien creó una emotiva carta ficticia, pero cargada de realidad, de un hombre que padece la enfermedad a su esposa.

El texto se siente tan real y lleno de emoción que se viralizó en redes sociales, donde el autor dejó de tener importancia, a pesar de haber ganado un premio por ella. De hecho, muchos dieron por hecho que se trataba de una carta real.

“Por si mañana”

Querida Julia:

Te escribo ahora, mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado.

En estos viajes de ida y vuelta cada vez paso más tiempo al otro lado y en uno de ellos, ¿quién sabe?, temo que ya no habrá regreso.

Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre. Por si mañana ya no puedo decirte cómo admiro y valoro tu entereza, este empeño tuyo por estar a mi lado, tratando de hacerme feliz a pesar de todo, como siempre.

Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces. Cuando colocas papelitos en cada puerta para que no confunda la cocina con el baño; cuando consigues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines; cuando te empeñas en mantener viva la conversación aunque yo me pierda en cada frase; cuando te acercas disimuladamente y me susurras al oído el nombre de uno de nuestros nietos; cuando respondes con ternura a estos arranques míos de ira que me asaltan, como si algo en mi interior se rebelase contra este destino que me atrapa.

Por esas y por tantas cosas. Por si mañana no recuerdo tu nombre, o el mío.

Por si mañana ya no pudiera darte las gracias. Por si mañana, Julia, no fuera capaz de decirte, aunque sea una última vez, que te quiero.

Tuyo siempre

T.A.M.R.