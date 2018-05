Exmodelo Rebecca Zeni murió "devorada viva" por sarna tras presunta negligencia de asilo

Rebecca Zeni fue una famosa modelo estadounidense que brilló en Nueva York durante la década de los 40, llegó a trabajar para la Armada norteamericana e incluso incursionó en la televisión en Chicago.

No obstante, en contraste con su glorioso pasado, la mujer termin√≥ sus d√≠as a los 93 a√Īos en el asilo de ancianos Shepherd Hills de la ciudad de LaFayette (en Georgia, EEUU),y siendo literalmente “comida viva” por √°caros y bacterias.

Tal como consigna el diario Washington Post, la mujer falleció en 2015, pero recién ahora se han conocido los escabrosos detalles de su deceso luego de que su familia demandara a la residencia para adultos mayores por negligencia, pues acusa que la dejaron morir de una enfermedad tratable y en denigrantes condiciones.

De acuerdo a Mike Prieto, abogado de la familia de la exmodelo, Zeni fue una mujer adelantada para su √©poca en los a√Īos 40 y 50, ya que ten√≠a un gran car√°cter, era trabajadora y enfocada en su carrera, en un momento en que las mujeres s√≥lo aspiraban a ser due√Īas de casa.

De hecho, apenas termin√≥ la escuela secundaria esta mujer oriunda de Carolina del Norte se fue a trabajar a una base naval en Virginia, para m√°s tarde mudarse a Nueva York, donde se desempe√Ī√≥ como asistente del famoso periodista Mike Wallace, de CBS News y luego se convirti√≥ en modelo. M√°s tarde incursion√≥ en la televisi√≥n en Chicago. S√≥lo despu√©s de forjar una exitosa carrera, se cas√≥ y tuvo hijos.

Pero como mencion√°bamos al inicio, su vida termin√≥ de una manera muy distinta a como fueron sus a√Īos m√°s pr√≥speros. Rebecca tuvo una larga y dolorosa muerte tras sufrir un severo caso de sarna, que le gener√≥ m√ļltiples y profundas heridas en la piel al extremo de que su mano derecha estaba completamente negra y sus dedos estaban a punto de caerse.

Seg√ļn Prieto, la infecci√≥n alcanz√≥ un nivel tan grave que las bacterias se filtraron en su torrente sangu√≠neo, lo que le ocasion√≥ la muerte.

Al enterarse de las condiciones en que muri√≥ Rebecca, la familia present√≥ una demanda contra la organizaci√≥n PruittHealth, due√Īa de una cadena de asilos que inclu√≠a a Shepherd Hills. All√≠ se consigna que Zeni vivi√≥ durante cinco a√Īos hasta su fallecimiento en este lugar, donde se registraron m√ļltiples brotes de sarna en los √ļltimos a√Īos y un historial de violaciones a las pol√≠ticas de salud y procedimientos para prevenir la aparici√≥n y propagaci√≥n de la enfermedad. Asimismo, acusan que en lugar de proporcionar la atenci√≥n necesaria a Zeni, simplemente la dejaron agonizar.

“Los √ļltimos seis meses de su vida, ella sufri√≥ un dolor constante. Literalmente la sarna se la estaba comiendo viva”, asegur√≥ el abogado.

En el historial de Shepherd Hills figura que se le orden√≥ pagar 337.786 d√≥lares (m√°s de 200 millones de pesos) en multas en los √ļltimos dos a√Īos junto con tener la calificaci√≥n m√°s baja en cuanto a calidad que puede tener un recinto de este tipo en Estados Unidos.

Es m√°s, en 2016 fue sancionada por cometer varios errores al medicar a los residentes, con resultados potencialmente mortales. Por ejemplo, un anciano recibi√≥ err√≥neamente morfina dos veces en media hora una ma√Īana y continu√≥ recibiendo el medicamento cada dos horas m√°s tarde esa noche y al d√≠a siguiente, lo que deriv√≥ en una sobredosis. El hombre termin√≥ en la Unidad de Cuidados Intensivos por esta grave equivocaci√≥n.

Zeni llegó al asilo en 2010 tras ser diagnosticada con demencia, diabetes y otras enfermedades. Como debía recibir cuidado especializado y de tiempo completo, su familia la llevó a este recinto donde prometieron darle los cuidados médicos y humanos necesarios.

Seg√ļn su hija Pamela Puryear, la sarna comenz√≥ a afectar a Rebecca en 2013 luego de que se produjera un brote en el establecimiento que afect√≥ a diez residentes y diez empleados, de acuerdo con los registros del Departamento de Salud P√ļblica de Georgia recogidos por Washington Post.

Puryear manifestó a través de sus abogados que el recinto no tomó las medidas necesarias para enfrentar la situación y tratar adecuadamente a los residentes. Las sábanas usadas por los contagiados se lavaron junto con las del resto, y se compartieron medicamentos sin tomar los resguardos ante una enfermedad altamente contagiosa. Asimismo, las familias no fueron informadas de lo que pasaba y en su lugar se pusieron algunos carteles no muy llamativos que indicaban que había un brote de la afección. En tanto, los residentes con sarna tampoco habrían sido puestos en cuarentena, y los empleados infectados trabajaron normalmente.

Seg√ļn otro abogado de la familia, Lance Lourie, un segundo brote apareci√≥ en 2014 y un tercero en 2015. En la √ļltima ocasi√≥n veinte residentes y quince trabajadores se contagiaron.

Para entonces, la condición de Zeni había empeorado drásticamente. Las erupciones se habían extendido por su cuero cabelludo, cuello, pecho, hombros, espalda y brazos. Un médico había ordenado que se le administrara unas pastillas y una crema para tratar el problema, pero no le suministraron los fármacos de manera adecuada, aseguran los abogados.

La exmodelo muri√≥ el 2 de junio de 2015 de una septicemia por la bacteria Staphylococcus aureus, derivada de la grave sarna noruega (tambi√©n conocida como sarna costrosa), seg√ļn indic√≥ la autopsia. Esta enfermedad es un tipo de sarna grave que afecta a las personas con sistemas inmunol√≥gicos debilitados, como ancianos o personas con VIH. “Se caracteriza por gruesas costras de la piel que contienen un gran n√ļmero de √°caros de la sarna y huevos”, consigna el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Adem√°s, estas heridas suelen infectarse al aflorar bacterias.

Debi Luther, enfermera de Florida que revisó los registros médicos de Zeni, emitió una declaración jurada donde indicó que el hecho de que la casa de reposo no reconociera su estado deteriorado y no evitara la propagación de la sarna, provocó la muerte de la mujer.

Asimismo, un pat√≥logo forense experimentado, el Dr. Kris Sperry, revis√≥ el informe de la autopsia de Zeni a petici√≥n de un canal de televisi√≥n local y se mostr√≥ sorprendido con el resultado. “Esta es una de las cosas m√°s horrendas que he visto en mi carrera como pat√≥logo forense”, expres√≥.

“Al final del d√≠a, nuestra cliente confiaba en ellos y su confianza fue traicionada”, dijo Prieto, uno de los abogados de la hija de Rebecca.

Puryear dijo que sent√≠a impotencia cada vez que visitaba a su madre porque no pod√≠a tocarla ni abrazarla. “Fue una pesadilla, no hab√≠a dignidad”, expres√≥.