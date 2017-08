Mujer renuncia a su empleo tras ganar el mayor premio en la historia de la lotería de EEUU

Una madre de Massachusetts de 53 años ganó el mayor premio de lotería en la historia de Estados Unidos para una sola persona, 758,7 millones de dólares, lo que la llevó a dejar su empleo de 32 años en un hospital.

En dinero chileno, el monto equivale a unos 484 mil millones de pesos.

Mavis Wanczyk señaló que jugaba a la lotería como un sueño imposible, sin creer que algún día sería posible dejar su trabajo en el Mercy Medical Center. El jueves ese sueño se hizo realidad.

“Los llamé y les dije que no volvería”, dijo entre risas en una conferencia de prensa organizada por la lotería estatal de Massachusetts.

“Voy a esconderme en mi cama”, respondió a la pregunta de cómo celebraría. Acompañada por su madre y dos hermanas, todavía estaba anonadada por la espectacular ganancia.

Seleccionó los números ganadores -una mezcla de cumpleaños de familiares- y compró el ticket en una tienda en Chicopee, un pequeño pueblo ubicado a 160 kilómetros al oeste de Boston, diciendo que era “una oportunidad que debía tomar”.

Powerball dijo el miércoles que se trataba del mayor premio de lotería jamás ganado por una sola persona. En enero de 2016 se entregó un premio de 1.600 millones de dólares, pero se repartió entre tres ganadores.

The $758.7million #Powerball jackpot was won on a single ticket in #Massachusetts, the biggest one ticket win ever: https://t.co/vts1vQDO2i

— Powerball USA (@PowerballUSA) August 24, 2017