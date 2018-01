Gyra: así es el gato más mortífero del mundo

Durante la semana pasada, el programa “Big Cats” (“Grandes gatos”) del canal BBC One emitió su segundo episodio en el que presentaron a Gyra, una gatita que despertó la ternura entre los televidentes por su dulce e inofensiva apariencia.

Sin embargo, a medida que avanzaba el capítulo esta pequeña gatita, que pertenece a la especie gato patinegro (Felis nigripes), terminó demostrando por qué su raza es considerada la más peligrosa de todo el mundo.

Oriundo del sur de África, este tipo de felinos es el más amenazante para las especies pequeñas como aves y roedores. Puesto que, a diferencia de sus pares, este suele concretar el 60% de sus cazas, llegando a matar hasta catorce animales en una noche.

Las hembras son capaces de caminar hasta 32 kilómetros en una sola noche en búsqueda de comida y suelen rugir -con menor intensidad- como un león cuando logran capturarla.

A pesar que son considerados el gato montés más pequeño de África y el segundo gato más pequeño del mundo, ya que miden entre 30 y 50 centímetros (sin cola) y pesan entre 1 y 2,3 kilos (un gato doméstico pesa entre 2,5 y 7 kilos), este tamaño no les impide convertirse en un potencial y peligroso cazador.

Revisa aquí el video:

This is the world's DEADLIEST cat. Seriously. Look at her. 😍 pic.twitter.com/U2WHDx0Avd

— BBC One (@BBCOne) 15 de enero de 2018