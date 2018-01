La extraña especie de tiburón que por su mandíbula parece sacado de la película "Alien"

Tiene unos temibles colmillos y aprovecha que sus mandíbulas se extienden rápidamente para atrapar peces grandes con una sola mordida. Llamado el “tiburón víbora” esta especie dejó desconcertados a los científicos que lo atraparon en el Océano Pacífico, muy cerca de Taiwán.

Esta rara especie inevitablemente nos recuerda al terrorífico extraterrestre de la película de Ridley Scott, “Alien”. Y por si lo anterior fuera poco, este tiburón resplandece en la oscuridad y es tan extraño que no se han atrapado más de 100 desde su descubrimiento en 1986, consigna el sitio de ciencia español Quo.

Asimismo, el sitio de variedades del periódico británico Independent, Indy 100, recoge que la especie solo se ha encontrado en las costas de Japón, Hawái y Taiwán en el Pacífico, y fue descrita por primera vez por Fumio Oe y Kenji Mochizuki en la revista académica Japanese Journal of Ichthyology.

1) Viper shark, huh? Kinda cute

2) Aww, lil guy looks so happy

3) OH GOD NO

4) *retching* pic.twitter.com/YR5Qyj6Cs8

— Patrick Monahan (@pattymo) 10 de enero de 2018