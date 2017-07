Fallece peludo y tierno alcalde de una localidad de Alaska: era un gato

Aburridos de los dramas políticos, los ciudadanos de Taltkeena, en Alaska, decidieron apartar a las personas de la administración local y, hace 15 años, escogieron a un gato como alcalde.

Se trata del peludo Stubbs, quien fue encontrado en una caja llena de gatitos en una tienda del pueblo y llegó a la papeleta de elección, en 1997, como una broma… aunque ganó, manteniéndose en el cargo desde la fecha.

A pesar de ser un animal, sí ha aportado a la comunidad. De hecho, año a año congregaba a miles de turistas que, ansiosos, esperaban conocerlo.

En 2013, el gato había hecho noticia luego que sobreviviera al ataque brutal de un perro. En la ocasión quedó con un pulmón perforado, el esternón fracturado y un corte de 12 centímetros en uno de sus lados.

No obstante, esta semana una noticia triste despertó a los alaskeños: tras más de 20 años de compañía, Stubbs falleció.

“20 + años. Varias elecciones sin oposición. Miles de siestas. Tuvimos una buena racha. #RIPStubbs”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

